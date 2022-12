Life

Γέννησε η Μαίρη Συνατσάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της ζει αυτές τις ώρες η Μαίρη Συνατσάκη, που έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Γέννησε η αγαπημένη παρουσιάστρια, Μαίρη Συνατσάκη ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2.750 κιλών, τον "καρπό" του έρωτά της με τον τραγουδιστή, Ίαν Στρατή και ζουν τις τελευταίες ώρες τις πιο ευτυχισμένς στιγμές της ζωής της.

Την αποκάλυψε έκανε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο γυναικολόγος της κ.Συνατσάκη, Θάνος Παράσχος.

«Γέννησε με καισαρική στις 7.25 το πρωί ένα κοριτσάκι βάρους 2.750. Έγινε με καισαρική γιατί είχε κάποιους πόνους. Για λόγους ασφαλείας έγινε η καισαρική. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενη κι εκείνη και ο Ίαν. Της έγινε επισκληρίδιος, το βίωσε, το είδε το μωρό. Αυτή τη στιγμή θηλάζει και είναι όλα τέλεια.

Οι συγγενείς είναι μαζί της στο μαιευτήριο και περιμένουν να τη δουν. Είναι πολύ χαρούμενη, συγκινημένη και ψύχραιμη. Το μωρό μοιάζει και στους δύο. Έχει τα μάτια της Μαίρης» είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός μαιευτήρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Σέρρες: Φωτιά έκαψε σπίτι ολοσχερώς (βίντεο)

Διάστημα: Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στην Γη μετά από έξι μήνες (βίντεο)