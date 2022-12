Πολιτική

Τσίπρας για παρακολουθήσεις: Όχι σκιές πάνω από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η παρακολούθηση των αρχηγών των ΕΔ θέτει σε διακινδύνευση την εθνική ασφάλεια, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνάντησή του με τον Ισίδωρο Ντογιάκο.

Συνάντηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας αναφορικά με το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Ο κ. Τσίπρας παρέμεινε στο εισαγγελικό γραφείο επί μία ώρα.

Εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε:

"Εξέφρασα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την βαθύτατη ανησυχία μου για τις εξελίξεις. Οι αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών για την μετατροπή της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών σε παραθεσμικό παράκεντρο παρακολούθησης πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών ακόμα κι δικαστών αποτελεί μεγάλη πληγή για την ίδια τη δημοκρατία. Η παρακολούθηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την εθνική μας ασφάλεια.

Έχουμε όλοι ευθύνη να μην αφήσουμε αυτή την βαριά σκιά να πλανάται πάνω από το πολιτικο μας σύστημα και από τις ένοπλες δυνάμεις. Όλοι η έχουμε ότι αποκλειστική ευθύνη για την αναζήτηση των στοιχείων και των αποδείξεων για τη διαλεύκανση αυτης της δύσοσμης υποθεσης και αποκλειστική ευθύνη για να χυθεί άπλετο φως την έχει ελληνική δικαιοσύνη.

Όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα στοιχεία και οι αποδείξεις. Εκεί όπου με βάση το νόμο υποχρεούται να τηρούνται αρχεία των διατάξεων και των εντολών παρακολούθησης από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών, και βεβαίως σε αυτούς που υπέγραφαν τις διατάξεις και τις εντολές της παρακολούθησης".

Την επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το θέμα των παρακολουθήσεων σχολιάζει με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα επιτελεί τον ρόλο της ως ένας εκ των βασικών πυλώνων της Δημοκρατίας μας. Απέναντι σε τεκμηριωμένες καταγγελίες και βάσιμους ισχυρισμούς, παρεμβαίνει και δεν επιτρέπει την παραμικρή σκιά. Το ίδιο είμαστε βέβαιοι ότι κάνει και σε ό,τι αφορά όσα δημοσιεύονται την τελευταία περίοδο», τονίζει ο Γιάννης Οικονόμου για τις παρακολουθήσεις.

Και συνεχίζει: «Η κυβέρνηση έχει από την πρώτη στιγμή δηλώσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτός είναι και ο μόνος θεσμικά ορθός τρόπος προκειμένου να διελευκανθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής σε ότι αφορά είτε τους αυτουργούς, είτε τους μυθοπλάστες. Καλοσωρίζουμε στην αντίληψη αυτή και τον κ. Τσίπρα ο οποίος εξέφρασε σήμερα την εμπιστοσύνη του στο θεσμό της Ελληνικής Δικαιοσύνης».

Η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου κλείνει με ένα υστερόγραφο. «ΥΓ: Είναι άκρως επικίνδυνο και εθνικά επιζήμιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, να διατυπώνεται ο υπαινιγμός ότι ο Πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας».

Απάντηση Ηλιόπουλου σε Οικονόμου

Άμεση ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε δήλωσή του ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρει: «Είναι ίσως σπάνιο, αλλά συμφωνούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο απολύτως ότι είναι άκρως επιζήμιο να μην εμπιστεύεται ο πρωθυπουργός την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Και ακόμη πιο επιζήμιο, σχεδόν εγκληματικό για την εθνική ασφάλεια της χώρας, να παρακολουθούνται οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων από την ΕΥΠ. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ο πρωθυπουργός μέχρι σήμερα αρνείται να απαντήσει με απόλυτη και κατηγορηματική διάψευση ότι η ΕΥΠ είχε ως στόχους παρακολούθησης τους αρχηγούς του Στρατεύματος. Όπως επί πέντε εβδομάδες κρύβεται και αρνείται να εμφανιστεί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τα ψέματα και οι υπεκφυγές, όμως, τελειώνουν.»





