Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Το σπίτι - “αναμορφωτήριο”, τα “μαγικά κουτιά” στις κηδείες και οι δωρεές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη δράση της ΜΚΟ. Όλα τα νέα στοιχεία που έρχονται στο "φως" σοκάρουν.

Ένα διαμέρισμα "κολαστήριο" στην περιοχή της Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα είχε στην κατοχή της η ΜΚΟ "Κιβωτός του Κόσμου" και το χρησιμοποιούσαν ως ένα άτυπο αναμορφωτήριο για τα παιδιά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Δευτέρας.

Στην κατάθεσή του και ο ίδιος ο 19χρονος κάνει αναφορά σε τέσσερα παιδιά, τα οποία τα μετέφεραν από τη δομή της Καλαμάτας τον περασμένο Φεβρουάριο και αφού τα “χρέωσαν” στη δομή του Πειραιά, έμειναν για λίγο στη δομή του Κολωνού, όπου έτρωγαν ξύλο, για να καταλήξουν σε αυτό το άτυπο αναμορφωτήριο του Αγίου Παντελεήμονα.

Εκεί 4 εν ενεργεία αστυνομικοί εκτελούσαν χρέη δεσμοφυλάκων. Ο νεαρός αναφέρει στην κατάθεσή του ότι τα τέσσερα παιδιά τα είχαν για ένα μήνα κλειδωμένα σε δωμάτια, τα χτυπούσαν κάθε μέρα ενώπιον του πατρός Αντωνίου για να μάθουν κάποια πράγματα.

Και μάλιστα, λέει ότι ένα παιδί έφαγε τόσο άγριο ξύλο που έγινε μπλε το πρόσωπό του και ότι αυτό το περιστατικό το γνώριζε ο πατήρ Αντώνιος και είπε “για φρεσκάρετε λίγο τη μνήμη”. Και άρχισαν να το χτυπάνε με ένα σίδερο στα καλάμια των ποδιών του μέχρι που μάτωσαν.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας σε παρέμβασή του στην εκπομπή ανέφερε πως "έχει δοθεί κατεπείγουσα εντολή για έρευνα της υπόθεσης αυτής".

Έρευνα για "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος

Από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών, προκύπτει ότι οι δωρεές και χορηγίες προς την ΜΚΟ, την τελευταία 5ετία, ανέρχονται σε 40.000.000 ευρώ, την ώρα που σε τραπεζικούς λογαριασμούς της, εντοπίζονται, τουλάχιστον προς το παρόν, περίπου 15.000.000 ευρώ, άρα "λείπουν" περίπου 25.000.000 ευρώ, μείον τα έξοδα λειτουργίας των δομών.

Πού πήγαν τα χρήματα της Κιβωτού; Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν τόσο η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, όσο και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αλλά και η ΑΑΔΕ, στις παράλληλες έρευνες που τρέχουν για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου.

Σε πρώτο πλάνο έχουν μπει τα "μαύρα" χρήματα, από τα "μαγικά κουτιά" της Κιβωτού, που εδώ και αρκετά χρόνια έπαιρναν θέση σε κηδείες, μνημόσυνα, γάμους, σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα. Είναι ενδεικτικό ότι μαρτυρίες από τρόφιμους της δομής, αναφέρουν πως η Μ.Κ.Ο. έκοβε απόδειξη σε μία από τις δέκα δωρεές συγγενών και πιστών.

Τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας εκτιμούν ότι πιθανότατα τα ποσά αυτά κατέληγαν προσωρινά σε τραπεζικές θυρίδες που είχαν μετατραπεί σε "αποθήκες μαύρου χρήματος". Πλέον οι αστυνομικοί, στα πλαίσια της έρευνας, αναζητούν την... υπόλοιπη διαδρομή των χρημάτων και τον τελικό τους προορισμό. Αν αυτά φυλάσσονταν σε κρύπτες, αν έβγαιναν στη συνέχεια εκτός Ελλάδας με εμβάσματα ή ακόμα και αν κατέληγαν σε κάποιον παράκτιο φορολογικό παράδεισο.

Στα πλαίσια των ερευνών που τρέχουν, θα γίνει έλεγχος ακόμα και για τη συχνότητα με την οποία η Σταματία Γεωργαντή, αλλά και άλλα μέλη του Δ.Σ. της "Κιβωτού", επισκέπτονταν τραπεζικές θυρίδες.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν ήδη τεθεί στη διάθεσή των Εισαγγελικών Αρχών, που έχουν παραγγείλει νέα προκαταρκτική έρευνα για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, της απιστίας και της υπεξαίρεσης.

Φορολογικά και οικονομικά έγγραφα από τις δομές της Μ.Κ.Ο., στοιχεία από την άρση του τραπεζικού απορρήτου και το πόθεν έσχες των υπόπτων προσώπων, λίστες με τα ακίνητα της Κιβωτού, καταθέσεις στους λογαριασμούς της Οργάνωσης, ακόμα και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στο σπίτι του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, θα έρθουν σε αντιπαραβολή, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν υπήρχε παράνομος πλουτισμός ή κάποιο άλλο, οικονομικής φύσεως αδίκημα.

"Εγγραφα - Φωτιά" για χρηματικές δωρεές

Στο επίσημο site της ΜΚΟ αναφέρεται πως η Κιβωτός "υπήρχε" μόνο από την "αγάπη του κόσμου" ενώ υπάρχουν έγγραφα - που αποκάλυψε η εκπομπή "Το Πρωινό" που καταδεικνύουν δωρεές από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Παραδείγματα, η ένωση των ΜΜΜ είχε προσφέρει 1500 ευρώ δωρεά ενώ και δωρεάν γεύμα από το Δήμο Μεσσηνίας.

"Συνεργασίες" με γραφεία τελετών - Έρανος για την δομή και στις κηδείες πολιτικών

Σε πολλές από τις κηδείες πολιτικών βρισκόταν το κουτί δωρεών της "Κιβωτού του Κόσμου".

Το κουτί της Κιβωτού που δεχόταν τις δωρεές των πολιτών αντί στεφάνων, είχε στηθεί μεταξύ αυτών στην κηδεία του Άκη Τσοχατζόπουλου, τα λεγόμενα "Μαγικά Κουτιά" της "Κιβωτού". Η Βίκυ Τζοχατζοπούλου δήλωσε στο "Πρωινό" πως "αποφάσισε το γραφείο τελετών, χωρίς να με ρωτήσει αντί στεφάνων να δοθούν τα χρήματα στην "Κιβωτό" και φυσικά συμφώνησα, όμως ποτέ δεν μου έστειλαν ευχαριστήρια επιστολή" είπε η ίδια.





Ίδια επιθυμία εξέφρασε και η οικογένεια της Φώφης Γεννηματά, η σορός της οποίας τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ο κ. Τσούνης δήλωσε στο "Πρωινό" πως "αντί στεφάνων είχαμε πει να δοθούν τα χρήματα στο "Χαμόγελο" και την "Κιβωτό", όλα έγιναν μέσω τραπεζικού λογαριασμού".





Το κουτί της "Κιβωτού" ήταν σε περίοπτη θέση και στην κηδεία του Γιώργου Τράγκα αλλά και του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή Δάκη.

Όπως αποκαλύπτει η εκπομπή "Το Πρωινό" εκτός από τους επωνύμους, σχεδόν 5 στις 10 οικογένειες που κήδευαν τον άνθρωπο τους ζητούσαν αντί στεφάνων το κουτί της "Κιβωτού".

Το σπίτι - δωρεά στη Ραβένα της Ιταλίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή, κόρη γνωστού αυτοκινητοβιομηχάνου παραχώρησε ένα σπίτι στην Αγιά της Λάρισας και ένα στη Ραβένα της Ιταλίας στον πατέρα Αντώνιο και στην "Κιβωτό".

Εκεί έστελναν παιδιά για να τα καθαρίζουν και τα χρησιμοποιούσαν για τους ίδίους και όχι προς όφελος των παιδιών.

Τι ζήτησαν από τον εισαγγελέα του ΑΠ οι δικηγόροι του πατέρα Αντώνιου

Τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο επισκέφθηκαν οι συνήγοροι του πατρός Αντωνίου και έθεσαν ζητήματα που συνδέονται με την υπόθεση.

Ειδικότερα, τον κ. Ντογιάκο επισκέφθηκαν οι Θρασύβουλος Κονταξής και Γιάννης Κώτσος συνηγόρου του Αντωνίου, ο οποίοι ζήτησαν "την τήρηση της νομιμότητας".

"Η μόνη σκοπιμότητα είναι η τήρηση της νομιμότητας" δήλωσε ο κ. Κονταξής βγαίνοντας από τον 'Αρειο Πάγο, ενώ παράλληλα οι δύο δικηγόροι θα επισκεφθούν για τον ίδιο λόγο και τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο, ο οποίος έχει και την εποπτεία του συνόλου των εισαγγελικών ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αίτημα των συνηγόρων είναι να δοθεί η δυνατότητα στον πατέρα Αντώνιο να παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα από τον χώρο της Κιβωτού του Κόσμου, από όπου απομακρύνθηκε με εισαγγελική παραγγελία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Σέρρες: Φωτιά έκαψε σπίτι ολοσχερώς (βίντεο)

Διάστημα: Κινέζοι κοσμοναύτες επέστρεψαν στην Γη μετά από έξι μήνες (βίντεο)