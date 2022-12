Κοινωνία

Αργυρούπολη: Ληστεία με χειροβομβίδα σε τράπεζα

Τον πανικό σε υπαλλήλους και πελάτες έσπειρε αδίστακτος ληστής που μπούκαρε με χειροβομβίδα σε τράπεζα.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστος δράστης εισέβαλε στις 9:40 στο υποκατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδό Γερουλάνου και 3ης Σεπτεμβρίου, και με την απειλή χειροβομβίδας ακινητοποίησε τους υπαλλήλους.

Στη συνέχεια αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό από ταμείο. Κατάφερε αρχικά να διαφύγει, ωστόσο τελικά βρέθηκε και συνελήφθη.

