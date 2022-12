Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε παππούς που ασελγούσε στις ανήλικες εγγονές του

Η ποινή που του επιβλήθηκε και οι περιοριστικοί όροι. Δεν παρέστη στο δικαστήριο ο ίδιος. Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του.



Κάθειρξη 14 ετών και κατ' οίκον έκτιση της ποινής, αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης για 78χρονο, τον οποίο έκρινε ένοχο για ασελγείς πράξεις εις βάρος των ανήλικων εγγονών του. Το Δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής ενόψει του Εφετείου και ανάμεσα στους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν είναι να μην προσεγγίζει τις παθούσες.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης τον Μάιο του 2020, ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ., την οποία προκάλεσε καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Δύο γυναίκες που είχαν βγει για περίπατο στην περιοχή της Νεάπολης κατήγγειλαν πως είδαν τον ηλικιωμένο, σε κοινή θέα, να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις κατά της ανήλικης, που όπως αποδείχθηκε ήταν η 9χρονη εγγονή του. Ανάλογες συμπεριφορές ανέφεραν ότι υπέστησαν τόσο η δίδυμη αδελφή της όσο και οι δύο μεγαλύτερες αδελφές της (12 και 16 ετών, τότε).

Ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, πατέρας 9 παιδιών (από τα οποία απέκτησε 21 εγγόνια), είχε συλληφθεί τότε και μετά την απολογία του στον ανακριτή πήρε τον δρόμο για τις φυλακές. Αφέθηκε, όμως, ελεύθερος στην πορεία, υπό όρους. Το κατηγορητήριο τού καταλόγιζε πράξεις σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.

Ο 78χρονος δεν παρέστη στη δίκη και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή του αρνήθηκε τις κατηγορίες, περιγράφοντας τον 78χρονο ως ιδιαίτερα εκδηλωτικό άνθρωπο. «Μπορεί να έφερε τα κορίτσια σε αμηχανία, αλλά δεν ήταν πονηρές ενέργειες ή με ερωτικό υπόβαθρο», ανέφερε η δικηγόρος του, επισημαίνοντας ότι ο ηλικιωμένος ήρθε να επισκεφθεί τα παιδιά του στη Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου ζει μόνιμα. Από την πρώτη στιγμή, οι συγγενείς του βρίσκονται στο πλευρό του, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση.

