Κόσμος

Ρωσία: Φονική έκρηξη σε βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.



Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν εξερράγη δεξαμενή καυσίμων σε αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πρόκειται για τη βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών «Ένγκελς».

In #Saratov region, #Russia, a drone attacked a military airfield, damaging two Tu-95 strategic bombers.



Two people were injured. pic.twitter.com/nRNz8j7CFL — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022

Ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Σφαίρα στο κεφάλι δέχθηκε ο ανήλικος οδηγός

Κατεχόμενα: Τουρκική πρόκληση με μαχητικό πάνω από τον Πενταδάχτυλο (βίντεο)