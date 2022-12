Κοινωνία

Δίκη Φιλιππίδη: Η κατάθεση της Εβελίνας Παπούλια

«Τον είδα με κατεβασμένο το παντελόνι, γυμνό από τη μέση και κάτω» κατέθεσε η ηθοποιός.

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, με την Εβελίνα Παπούλια να καταθέτει, όσα η ίδια έχει βιώσει κατά τη διάρκεια συνεργασίας της με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορείται για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, με τον ίδιο να δηλώνει αθώος και θύμα σκευωρίας.

Ως άνθρωπο με χίλια πρόσωπα χαρακτηρισε τον Πέτρο Φιλιππίδη Εβελίνα Παπούλια η οποία κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο ως μάρτυρας υποστήριξης κατηγορίας Η Εβελίνα Παπούλια είχε καταθέσει άκρως επιβαρυντικά στοιχεία για τον Πέτρο Φιλιππίδη πριν από μερικούς μήνες, τα οποία αναμένεται να επαναλάβει και σήμερα.

Αναφέρθηκε σε αρκετά περιστατικά στα οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει την κακοποιητική συμπεριφορά του σκηνοθέτη, ενώ αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή της για την σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε κατα την διάρκεια παράστασης στην οποία η ηθοποιός έκανε αντικατάσταση.

"Συνεργάστηκα μαζί του μια δυο φορές πριν από πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή, στα παρασκήνια αλλάζαμε ρούχα για τις ανάγκες των ρόλων μας. Εκείνος ήταν σε κοντινή απόσταση από μένα και εκ των υστέρων κατάλαβα ότι περίμενε να βγάλω τα ρούχα μου. Το έκανα πολύ γρήγορα και, μόλις γύρισα το κεφάλι μου, τον είδα ξαφνικά με κατεβασμένο το παντελόνι, γυμνό από τη μέση και κάτω! Σοκαρίστηκα από το θέαμα, αλλά πιο πολύ σοκαρίστηκα από το βλέμμα του. Τον έβρισα, εκείνος δεν είπε κουβέντα. Δεν του ξαναμίλησα από τότε…", είχε καταθέσει η Εβελίνα Παπούλια.

"Την ώρα της παράστασης ενστικτωδώς δεν αντέδρασα, δεν είπα τιποτα. Έχει ξανασυμβεί άλλη μια φορά με τον ίδιο τρόπο". Μίλησε για αρκετές κακοποιητικές συμπεριφορές απέναντι στο πρόσωπο της σε διάφορες συνεργασίες που είχανε και όταν ρωτηθηκε για την ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε τα περιστατικά είπε πως οφείλεται στον αντιδραστικό της χαρακτήρα.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και σε δεύτερο γεγονός, όταν επιχείρησε να τη «στριμώξει» στο καμαρίνι του. "Το άλλο γεγονός ήταν ότι με φωνάζει στο καμαρίνι και πάω. Μου λέει κάτι περί ανέμων και υδάτων και ξαφνικά με αρπάζει από τη μέση, πάει να μου βάλει χέρι. Τον έσπρωξα και εγώ και έφυγα από το καμαρινι του".

Κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης υπήρξε ένταση ανάμεσα στους δικηγόρους υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη και της έδρας για τον τρόπο εξέτασης των μαρτύρων, ενώ νωρίτερα κατέθεσε και ο σύζυγός της δεύτερης καταγγελουσας, ο οποίος αναφέρθηκε με λεπτομέρειες σε ένα περιστατικό όπου συναντήθηκε κατά τύχη η σύζυγος του και καταγγελουσα με τον κατηγορούμενο και το κατά πόσο αυτή η συνάντηση την είχε επηρεαστεί ψυχολογικά.

