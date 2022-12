Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η υπονόμευση του ΕΣΥ στις προτεραιότητες της ΝΔ

Επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

«Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι κοινωνική αναγκαιότητα στη χώρα μας. Όμως η Νέα Δημοκρατία έχει άλλες προτεραιότητες. Όπως είδαμε με τον πρόσφατο νόμο, η υπονόμευση του ΕΣΥ συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές της», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του, πριν από λίγο, στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρόσθεσε ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι η ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πρέπει να ενισχυθεί. «Πιστεύουμε ότι χρειάζονται νέα κίνητρα στους υγειονομικούς, στους γιατρούς, νέες ειδικότητες και αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να στηρίξουμε αυτόν τον βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους, όπως κάνουν άλλα ευρωπαϊκά κράτη», σημείωσε και έκανε ιδίατερη αναφορά στην Ανατολική Αττική, τονίζοντας πως «είναι απαράδεκτο μισό εκατομμύριο Έλληνες πολίτες να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομειακή μονάδα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση εάν δεν δούμε την πραγματικότητα».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ο ελληνικός λαός πληρώνει τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία του σε όλη την Ευρώπη. Πάνω από την Ελλάδα κατατάσσονται μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία. Όλα αυτά δείχνουν τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, όμως οι ιδεοληψίες και η στήριξη του ιδιωτικού τομέα δεν της το επιτρέπουν».

