Δωρεά οργάνων 21χρονης φοιτήτριας: Σε 10χρονη ο κερατοειδής της Έμμας

Η Έμμα έδωσε "φώς" σε 10χρονη. Το κοριτσάκι είχε χάσει την όρασή του σε ηλικία 2,5 ετών.

Σε κοριτσάκι 10 ετών, που έχασε την όρασή του σε ηλικία 2,5 ετών, μεταμοσχεύθηκε, σήμερα, ο ένας από τους κερατοειδείς της 21χρονης από την Κρήτη, που έχασε τη ζωή της από παράσυρση και εγκατάλειψη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μετά την απόφαση της οικογένειάς της να δωρίσει τα όργανά της και αφού μεταμοσχεύθηκαν η καρδιά, το ήπαρ και οι νεφροί της, σήμερα μεταμοσχεύθηκε ο ένας κερατοειδής της, με επέμβαση που έγινε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ ο άλλος αξιολογείται στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του ΑΧΕΠΑ.

Ο διευθυντής της Β' Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής και του Μεταμοσχευτικού Κέντρου Κερατοειδούς του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, εμφανώς συγκινημένος, ανακοίνωσε στις 12:00 το μεσημέρι, ότι η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

«Πριν από λίγο τελείωσε η μεταμόσχευση του ενός κερατοειδούς που δώρισε η κοπέλα από την Κρήτη, η οποία έχασε τη ζωή της την περασμένη εβδομάδα. Λήπτης είναι ένα κορίτσι 10 χρονών από τη νότια Ελλάδα, που τραυματίστηκε σε ηλικία 2,5 ετών και από τότε έχει κάνει ήδη μια μεταμόσχευση, η οποία χάθηκε, έχει κάνει άλλες τρεις επεμβάσεις και ελπίζουμε σήμερα να είναι η τελευταία. Η μεταμόσχευση πήγε πολύ καλά. Ο άλλος κερατοειδής θα αξιοποιηθεί από το κέντρο του ΑΧΕΠΑ. Εμείς έχουμε άλλες τρεις μεταμοσχεύσεις προγραμματισμένες για την Πέμπτη, όλες από νέους δότες», ανέφερε ο κ. Ζιάκας, σημειώνοντας παράλληλα ότι όταν μια οικογένεια μέσα στο πένθος της αποφασίζει να δωρίσει τα όργανα που παιδιού της που χάθηκε, τότε ακολουθούν τα παράδειγμά της και άλλοι άνθρωποι.

