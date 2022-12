Κότσιρας για πατέρα Αντώνιο: Όταν ξεκίνησε η “Κιβωτός του Κόσμου” είχα γνωρίσει ένα γλυκύτατο άνθρωπο (βίντεο)

Life

Τι είπε για την πρώτη του γνωριμία με τον πατέρα Αντώνιο ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Ο Γιάννης Κότσιρας, σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή "Το Πρωινό", όταν κλήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάσει όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως για τον Πατέρα Αντώνιο και την Κιβωτό του Κόσμου, είπε αρχικά: "Δεν μπορώ να καταργήσω το τεκμήριο αθωότητας για κανέναν. Σαφέστατα, αν βγει μια τελεσίδικη απόφαση από τα δικαστήρια θα είναι τρομακτικό".

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Κότσιρας είπε: "Τον Πατέρα Αντώνιο τον γνώρισα πάρα πολλά χρόνια πριν, όταν ξεκινούσε η Κιβωτός, είχα γνωρίσει έναν γλυκύτατο άνθρωπο. Αυτό μπορώ να σου πω, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Μάλιστα, τότε έκανε αγώνα γιατί είχε δυσπιστία και η εκκλησία για το πώς μπορεί και διαχειρίζεται παιδάκια που είναι αλλόθρησκα".

"Όταν θα βγει η άκρη, με χαρά να το συζητήσουμε" κατέληξε ο Γιάννης Κότσιρας.

