Κοινωνία

Αργυρούπολη: Συνταγματάρχης εν ενεργεία ο ληστής με τη χειροβομβίδα

Εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες ληστείες. Τι βρέθηκε στην κατοχή του 53χρονου.

Εν ενεργεία συνταγματάρχης είναι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 53χρονος που συνελήφθη για την ληστεία υπό την απειλή χειροβομβίδας, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αργυρούπολη.

Ο 53χρονος κρατείται στην Ασφάλεια Αττικής όπου εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες ανάλογες ληστείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης επικαλέστηκε στις Αρχές οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 53χρονος θα παραπεμφθεί στο Στρατοδικείο, όπως προβλέπεται στο στρατιωτικό δίκαιο, ενώ πέρα από την ληστεία κατείχε και στρατιωτικό οπλισμό.

