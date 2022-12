Πολιτική

Οικονόμου: Η Ελλάδα έχει ανοίξει βήμα - Η πορεία δεν πρέπει να ανακοπεί

Επισήμανε ότι «όποιος διαθέτει σχέδιο, τόλμη, αποφασιστικότητα, γνώση μπορεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ανταπεξέλθει με επάρκεια και στους δύο αυτούς τομείς».

Η πανδημία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και την κλιματική κρίση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα άλλαξαν άρδην τα πάντα στο παγκόσμιο σκηνικό. Βεβαιότητες κατέρρευσαν, τεράστιες αναπροσαρμογές συντελούνται σε κάθε χώρο και σε κάθε τομέα, οι οικονομίες κι οι κοινωνίες στροβιλίζονται αναζητώντας μια καινούργια ισορροπία. Όλα σχεδόν τίθενται από μηδενική βάση κι ένας νέος κόσμος ξημερώνει ο οποίος θα είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που γνωρίσαμε μέχρι το 2019», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Υπογράμμισε ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συνθήκες επικίνδυνες και χρειάζεται τεράστια προσοχή ώστε να μη βρεθείς πίσω από τις εξελίξεις ή να μη βουλιάξεις υπό την πίεση των εξελίξεων.

Είπε ότι «η κρυμμένη δυναμική της Ελλάδας σε ανθρώπους και σε πόρους αρχίζει να δείχνει το εύρος της και τα αποτελέσματα αυτά είναι ήδη ορατά σε κάποιο βαθμό. Η Ελλάδα έχει ανοίξει βήμα και η πορεία αυτή που με τόσο κόπο ξεκίνησε από όλους μας δεν πρέπει να ανακοπεί. Δεν μας αξίζει να ανακοπεί».

Κλείνοντας θέλησε να αναφερθεί όπως είπε σε μια σημαντική εξέλιξη στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 519,64 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ενημέρωση από τον κ. Οικονόμου

"Καλό μεσημέρι.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συνθήκες επικίνδυνες και χρειάζεται τεράστια προσοχή ώστε να μην βρεθείς πίσω από τις εξελίξεις ή να μην βουλιάξεις υπό την πίεση των εξελίξεων. Από την άλλη, όποιος διαθέτει σχέδιο, τόλμη, αποφασιστικότητα, γνώση, μπορεί να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία.

Η Κυβέρνησή μας προσπαθεί να ανταπεξέλθει με επάρκεια και στους δύο αυτούς τομείς. Διαχειρίζεται τις μεγάλες κρίσεις με τρόπο έτσι ώστε να απορροφά και να αποδυναμώνει τις επιπτώσεις τους και να υψώνει ασπίδα προστασίας των πολιτών. Παράλληλα, με έξυπνες πολιτικές, με ελιγμούς στη διεθνή σκακιέρα, πέτυχε να αλλάξει επίπεδο την Ελλάδα και να την φέρει ανάμεσα στις χώρες που, μέσα σε παγκόσμιο τυφώνα, πορεύονται με δυναμισμό και έχουν ξεπεράσει τα δομικά προβλήματα και τις ανεπάρκειες που την κρατούσαν πίσω στο παρελθόν.

Η κρυμμένη δυναμική της Ελλάδας, σε ανθρώπους και σε πόρους, αρχίζει να δείχνει το εύρος της και τα αποτελέσματα αυτά είναι ήδη ορατά σε κάποιο βαθμό.

Η Ελλάδα έχει ανοίξει βήμα και η πορεία αυτή, που με τόσο κόπο ξεκίνησε από όλους μας, δεν πρέπει να ανακοπεί. Δεν μας αξίζει να ανακοπεί.

Στη νέα εποχή που ξημερώνει και στη νέα πραγματικότητα που θα ανατείλει όταν σύντομα ξεπεραστούν οι μεγάλες κρίσεις, η Ελλάδα ξεκινά από προνομιακή αφετηρία. Αποπνέει δυναμισμό και έχει κερδίσει το διεθνή σεβασμό. Η Κυβέρνησή μας απέδειξε ότι διαθέτει την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό, το στελεχιακό δυναμικό, την πολιτική βούληση, την πυγμή, τις επίκαιρες πολιτικές αρχές και αξίες που απαιτούνται, ώστε να κρατήσει την Ελλάδα όρθια και να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Στη νέα τετραετία, απελευθερωμένοι από όλα τα βαρίδια της μεταμνημονιακής εποχής, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα και πλέον ωφέλιμα για όλους, φέρνοντας την Ελλάδα στο επίπεδο, από κάθε πλευρά των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Ξέρουμε το πώς και μπορούμε να το πράξουμε. Με ισχυρή εντολή από την ελληνική κοινωνία, η οποία έχει ως εχέγγυο το έργο μας, θα πάμε και ψηλότερα και καλύτερα.

Η πορεία φυσικά αυτή δεν είναι εγγυημένη αν δεν συνεχίσουμε στο δρόμο που βαδίζουμε, με τη δέουσα σωφροσύνη και με τον ίδιο πολιτικό πραγματισμό. Η ιστορική εμπειρία έχει δείξει, άλλωστε, ότι η επιτυχία από την καταστροφή απέχει μια λανθασμένη απόφαση.

Στον αντίποδα, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει παρωχημένες και ανεπίκαιρες πολιτικές αρχές, δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στον κόσμο του σήμερα και του αύριο. Στερείται επίκαιρου σχεδίου, είναι εκτός του πλαισίου του διεθνούς γίγνεσθαι και εκφράζει έναν πολιτικό βολονταρισμό που δεν έχει καμιά σχέση με το παρόν της ανθρωπότητας. Και, είτε επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον κόσμο αυτό είτε επειδή δεν τους βολεύει, προσπαθούν να διασπείρουν στην ελληνική κοινωνία το φόβο και την αδράνεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέμφεται τα πάντα και δεν προτείνει τίποτα δημιουργικό. Φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να συντάσσεται με τις πλέον συντηρητικές και αναχρονιστικές πολιτικές και κοινωνικές ομάδες με μόνο σκοπό να καταστρέψει, με μόνο σκοπό να σταματήσει την πορεία εξέλιξης.

Η προσέγγιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών με τις πλέον ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και η πλήρης αποκατάσταση των αδικιών εις βάρος των Ελλήνων που επισωρεύτηκαν από το 2010 και μετά αποτελεί την συνισταμένη των επιδιώξεών μας για τη νέα τετραετία.

Η χώρα, και κυρίως η μεγάλη της πλειοψηφία, τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά της στρώματα, βρίσκονται μπροστά σε μια ευκαιρία ουσιαστικής βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου. Η επιδίωξη αυτή συνδέεται προπαντός με την ύπαρξη μιας ασφαλούς και ευημερούσας Ελλάδας. Συνδέεται με το πώς και τι είδους πλούτος θα παράγεται στη χώρα και πως ο πλούτος αυτός θα μοιράζεται.

Οι διαχωριστικές γραμμές είναι σαφείς και έμπρακτες. Ο νέος κόσμος απαιτεί εφευρετικές και θαρραλέες λύσεις. Και η αληθινή ζωή, η καθημερινή εμπειρία αλλά και η ιστορία του καθενός δίνουν απαντήσεις. Πολύ περισσότερο όταν για πρώτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν Πρωθυπουργό ανάμεσα σε δύο πολιτικούς, σε δύο πρόσωπα που έχουν υπηρετήσει τη θέση αυτή, που έχουν δοκιμαστεί στη θέση αυτή. Και αυτό το γεγονός προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην εμπιστοσύνη που σταθερά καταγράφουν οι πολίτες στο αντίστοιχο ερώτημα προς τον σημερινό Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εισπράττεται μέχρι τέλος του χρόνου η έκτακτη εισφορά 90% στα υπερέσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

Η δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για έκτακτη εισφορά 90% των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στα υπερέσοδα που είχαν την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Ιουνίου 2022 γίνεται πράξη. Μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση υπολογίστηκαν από την Ρ.Α.Ε, που ήταν η μόνη αρμόδια να υπολογίσει τα ποσά και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ξεκίνησαν να βεβαιώνουν τα σχετικά ποσά στους παραγωγούς ενέργειας.

Βεβαιώθηκε ήδη από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ποσό 367 εκατ. ευρώ για την έκτακτη εισφορά 90%, με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και το ποσό αυτό είναι καταβλητέο μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022. Θα ακολουθήσει βεβαίωση άλλων 6,4 εκατ. ευρώ από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ.. Έτσι, το συνολικό ύψος της έκτακτης εισφοράς για τη συγκεκριμένη περίοδο ανέρχεται σε 373,54 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο 2022 που θεσπίστηκε μηχανισμός παρακράτησης των υπερβαλλόντων εσόδων από τους παραγωγούς ενέργειας και έως το τέλος Νοεμβρίου, έχουν εισπραχθεί, 2,5 δισ. ευρώ. Στο μεταξύ, θεσπίστηκε και μηχανισμός ανάκτησης των υπερεσόδων από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Αυγούστου 2022 - Ιουλίου 2023, τα οποία θα διοχετεύονται επίσης για την επιδότηση των λογαριασμών ενέργειας.

Οι ρυθμίσεις αυτές είναι πρωτοποριακές, αποδεικνύουν υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία και συνιστούν έμπρακτη απάντηση στους ανεύθυνους και αβάσιμους ισχυρισμούς για δήθεν ανοχή σε φαινόμενα αισχροκέρδειας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο μηχανισμός άντλησης υπερεσόδων υιοθετείται ήδη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι, σε ένα κρίσιμο ζήτημα για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, παράδειγμα προς μίμηση.

Η Ελλάδα, με βάση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάλυση του Αμερικανικού οργανισμού taxfoundation και στοιχεία του ινστιτούτου Bruegel, είναι μια από τις πρώτες χώρες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιβάλει εισφορά ή και παρακράτηση στα υπερβάλλοντα κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, και μάλιστα με τον μεγαλύτερο συντελεστή.

Έχουμε πει και το αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Κυβέρνηση εφευρίσκει συνεχώς νέα εργαλεία αντιμετώπισης της ακρίβειας επ’ ωφελεία των πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, που ταλαιπωρούνται, που χειμάζονται σε όλη την Ευρώπη από τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις.

Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027, το οποίο είχε υποβληθεί επίσημα από τη χώρα μας το Νοέμβριο του 2021 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 519,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 363,75 εκατ. ευρώ αφορούν Ενωσιακούς Πόρους, οι οποίοι προέρχονται από το Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, ενώ 155,9 εκατ. ευρώ αφορούν σε Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να υλοποιηθούν δράσεις που θα αφορούν μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου αλλά και των υποδομών που εξυπηρετούν την αλιεία, συνδυαστικά με δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η ελληνική αλιεία έχει παράδοση χιλιετιών και αποτελεί ζωτικό κομμάτι της ιστορίας, της φυσιογνωμίας, αλλά και της οικονομίας μας. Είμαστε αποφασισμένοι να την εκσυγχρονίσουμε, να την ενισχύσουμε, να την αναβαθμίσουμε, καθιστώντας την απόλυτα βιώσιμη σε ένα μέλλον που αντιμετωπίζει προκλήσεις και να την βοηθήσουμε να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις, οικονομικές, αλλά και περιβαλλοντικές".





