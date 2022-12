Πολιτισμός

Αγία Σοφία: Νέοι βανδαλισμοί στο μνημείο της Ορθοδοξίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βανδαλισμών συνέχεια στην Αγία Σοφία που μετρατράπηκε σε τζαμί. Εικόνες που ανάρτησε Τούρκος αρχαιολόγος.

Συνεχίζονται οι καταστροφές από βανδαλισμούς στον Ναό της Αγίας Σοφίας, που έχει μετατραπεί μετά από απόφαση του Ερντογάν, σε τζαμί.

Πιο συγκεκριμένα, μια άλλη πόρτα της Αγίας Σοφίας, υπέστη ζημιές. Ο αρχαιολόγος Omer Faruk Yavascay ανακοίνωσε την καταστροφή στην Αγία Σοφία κοινοποιώντας την στον λογαριασμό του στα social media, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.



Δηλώνοντας ότι εντόπισε διπλής όψης καταστροφή στην πόρτα ακριβώς κάτω από το μωσαϊκό προσφοράς των Αυτοκρατόρων στην Αγία Σοφία, η οποία ανήκει στην Παγκόσμια Κληρονομιά της Unesco και μετατράπηκε σε τζαμί το 2020, ο Yavascay μοιράστηκε φωτογραφίες και εικόνες της καταστροφής στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Σήμερα, συνάντησα ένα άλλο πολύ θλιβερό θέαμα στην Αγια Σοφια. Δυστυχώς, και πάλι, βρήκα φθορές διπλής όψης στην πόρτα ακριβώς κάτω από το μωσαϊκό της προσφοράς των αυτοκρατόρων. Τράβηξα φωτογραφίες και βίντεο για να τεκμηριώσω αυτή την κατάσταση».





Η Αυτοκρατορική Πύλη στην Αγία Σοφία είχε καταστραφεί και παλαιότερα. Υπήρχε ο ισχυρισμός ότι οι άνθρωποι έτρωγαν ακόμη και μέρη από αντικείμενα που θεωρούσαν ιερά όπως τα εσωτερικα τείχη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Νεκρό παιδί από την έκρηξη σε δημοτικό σχολείο (εικόνες)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Αποκλειστικές εικόνες από το εσωτερικό της δομής στον Βόλο (βίντεο)

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά