Μουντιάλ 2022: Στα πέναλτι η Κροατία απέκλεισε την Ιαπωνία

Για πρώτη φορά στην φετινή διοργάνωση οδηγήθηκε αγώνας στην παράταση και αμέσως μετά στα πέναλτι. Ο τερματοφύλακας των Κροατών τους “οδήγησε” στους “8”.

Η Κροατία το έκανε ξανά! Ο 27χρονος γκολκίπερ της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Ντομινίκ Λιβάκοβιτς ντύθηκε... Ντάνιελ Σούμπασιτς στη διαδικασία των πέναλτι για τους Κροάτες κι όπως έκανε ο συμπατριώτης του το 2018, έτσι κι αυτός απέκρουσε τρεις εκτελέσεις της Ιαπωνίας στη «ρώσικη ρουλέτα» απ' τα 11 μέτρα και χάρισε στην «Χρβάτσκα» άλλη μία μεγάλη πρόκριση στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Οι Κροάτες ήταν πολύ πιο ψύχραιμοι από την «άσπρη βούλα» επικρατώντας με 3-1, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Στο «Al Janoub Stadium» της πόλης Αλ-Ουάκρα, οι Ιάπωνες έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία στον αγώνα στο 3ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα στην «καρδιά» της άμυνας των Κροατών ο Τανιγκούτσι έπιασε κεφαλιά ελάχιστα άουτ.

Στο 8ο λεπτό από μεγάλο σφάλμα του Τομιγιάσου, ο Πέρισιτς έκλεψε την μπάλα κι επιχείρησε να πλασάρε με το δεξί από πολύ πλάγια θέση, με τον Γκόντα να αποκρούει και τον Κράμαριτς να μην μπορεί στη συνέχεια να πλασάρει πιεζόμενος από τους στόπερ.

Στο 41’ οι Ιάπωνες έχασαν τεράστια ευκαιρία, όταν κυκλοφόρησαν εξαιρετική την μπάλα, με τον Μαέντα τελικό αποδέκτη να «πατάει» στην περιοχή και να εκτελεί πάνω απ’ τα δοκάρια του Λιβάκοβιτς.

Δύο λεπτά αργότερα (43’) οι Ιάπωνες άνοιξαν το σκορ. Από σέντρα στην «καρδιά» της άμυνας, ο Γιοσίντα γύρισε την μπάλα προς τα μέσα κι ο Μαέντα έκανε το 1-0 για τους «μπλε σαμουράι».

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην, με τους Κροάτες να καταθέτουν στο γήπεδο όλη την ποιότητά τους. Στο 56’ από σέντρα του Λόβρεν, ο Πέρισιτς σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, δικαιώνοντας την επιμονή της «Χρβάτσκα».

Οι Ιάπωνες προσπάθησαν να «απαντήσουν» αμέσως, όταν στο 58’ ο Έντο βρήκε χώρο κι εξαπέλυσε ένα πολύ δυνατό σουτ, με τον Λιβάκοβιτς να «απογειώνεται» στο «παραθυράκι» του και να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 62’ ο Μόντριτς λίγο έλειψε να σημειώσει ένα απ’ τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης, όταν δοκίμασε ένα καταπληκτικό φαλτσαριστό σουτ έξω απ’ την περιοχή, όμως ο Γκόντα απέκρουσε σε κόρνερ.

Οι Κροάτες συνέχισαν να πιέζουν και στο 67’ από σουτ του Κράμαριτς η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Μπούντιμιρ, που σημάδεψε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του Γκόντα.

Οι δύο ομάδες «έσβησαν» τις μηχανές τους μετά το 70’ κι άρχισαν να συμβιβάζονται με την ιδέα της παράτασης. Στην παράταση κανείς δεν έπαιρνε ρίσκα στο γήπεδο, όμως οι Ιάπωνες ήταν εκείνοι που έχασαν την πιο σημαντική ευκαιρία με το πλασέ του Μιτόμα στο 105’, με τον Λιβάκοβιτς να δείχνει εξαιρετική αντανακλαστικά αποκρούοντας με γροθιές. Στο 120’ ο Όρσιτς είχε την καλύτερη στιγμή της στην παράταση, όμως το πλασέ του έφυγε λίγο άουτ και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί «μίλησε» η κλάση του Λιβάκοβιτς, ο οποίος απέκρουσε τις εκτελέσεις των Μιναμίνο, Μιτόμα, Γιοσίντα κι έστειλε με εμφατικό τρόπο τους Κροάτες στα προημιτελικά, αφού την ίδια ώρα οι Βλάσιτς, Μπρόζοβιτς και Πάσαλιτς ήταν εύστοχοι.

Διαιτητής: Ίσμαϊλ Έλφαθ (Η.Π.Α.)

Κίτρινες: Κόβατσιτς, Μπάρισιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΑΠΩΝΙΑ (Χατζίμε Μοριγιάσου): Γκόντα, Τομιγιάσου, Γιοσίντα, Τανιγκούτσι, Ίτο, Έντο, Μορίτα (106’ Τανάκα), Ναγκατόμο (64’ Μιτόμα), Ντόαν (87’ Μιναμίνο), Μαέντα (64’ Ασάνο), Καμάντα (75’ Σακάι).

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Γιουράνοβιτς, Λόβρεν, Γκβάρντιολ, Μπάρισιτς, Μόντριτς (99’ Μάγιερ), Μπρόζοβιτς, Κόβατσιτς (99’ Βλάσιτς), Κράμαριτς (68’ Πάσαλιτς), Πέτκοβιτς (62’ Μπούντιμιρ, 106’ Λιβάγια), Πέρισιτς (106’ Όρσιτς).

