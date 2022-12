Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ακόμη μία ημέρα που η Άγκυρα πέρασε σε μπαράζ προκλήσεων στον εναέριο χώρο της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα, το ΓΕΕΘΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 70 παραβιάσεις, από τις οποίες 37 ήταν από μαχητικά και 33 από UAV. Οι παραβάσεις ήταν 11.

Οι παραβιάσεις ήταν από επτά ζευγάρια και μια τετράδα F-16, αλλά και ένα UAV.

Δώδεκα από τα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και πέντε εμπλοκές. Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Πατέρας Αντώνιος: Τι ζήτησαν από τον εισαγγελέα του ΑΠ οι δικηγόροι του

Γέννησε η Μαίρη Συνατσάκη

Δράμα: Τρένο παρέσυρε πεζό