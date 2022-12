Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: νίκη… θρίλερ για τους “ερυθρόλευκους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο... νήμα με 68-66 των «πράσινων», υποχρεώνοντας το «τριφύλλι» στη δεύτερη φετινή ήττα του.

Ο Ολυμπιακός νίκησε για 9η διαδοχική φορά τον Παναθηναϊκό σε Ελλάδα και Ευρώπη, επικρατώντας με 68-66 στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της Basket League φέτος και απέκτησε προβάδισμα για το απόλυτο πλεονέκτημα στα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα ματς... ακατάλληλο για καρδιακούς με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και χαμηλή παραγωγικότητα και για τις δύο ομάδες κρίθηκε υπέρ του Ολυμπιακού, όταν ο Ντουέιν Μπέικον αστόχησε σε buzzer beater τρίποντο. Η ομάδα του Πειραιά παρέμεινε αήττητη στις πρώτες 8 αγωνιστικές, ενώ ο Παναθηναϊκός που έχει αγώνα λιγότερο υποχώρησε στο 5-2.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +10 στην 1η περίοδο (24-14), αλλά έπαθε “black out” στη 2η (11-24 το επιμέρους σκορ), βρέθηκε στο -7 (29-36), αλλά πλησίασε στους 3 πόντους (35-38) στο ημίχρονο. Και μετά το 49-48 στο 30ο λεπτό, αν και ξέφυγε με 67-63 έδωσε δικαίωμα στους «πράσινους» να μείνουν ανταγωνιστικοί μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 2 ασίστ. Ο Μουσταφά Φαλ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ νίκησε τους Παπαγιάννη και Γκουντάιτις στη ρακέτα και ήταν παίκτης «κλειδί» για τους «ερυθρόλευκους». Από 8 πόντους πέτυχαν οι Ουόκαπ και Κέιναν, ενώ 7 πόντους και 6 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Κώστα Σλούκα.

Με 20 πόντους ο Ντουέιν Μπέικον ήταν ο κορυφαίος... αλλά και ο μοιραίος των «πρασίνων». Ο Αμερικανός μετρούσε 13 πόντους στο α΄ μέρος, «σιώπησε» στην 3η περίοδο για να σημειώσει 7 πόντους στην 4η περίοδο... όχι όμως και το πιο κρίσιμο σουτ! O Oυόλτερς είχε 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, 13 πόντους σημείωσε και ο Πάρις Λι, ενώ 11 πρόσθεσε ο Γιώργος Παπαγιάννης (και 7 ριμπάουντ).

Μπορεί οι «πράσινοι» να είχαν τον έλεγχο των ριμπάουντ (31 – 40), αλλά υπέπεσαν και σε 7 περισσότερα λάθη από τους Πειραιώτες, ενώ είχαν και 7 λιγότερες ασίστ. Και στα κλεψίματα ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος (11-6). Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας έξω από τα 6/75 (7/26 ο Ολυμπιακός, 7/28 ο Παναθηναϊκός).

Εκτός δωδεκάδας έμεινε από πλευράς Ολυμπιακού ο Ταρίκ Μπλακ, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Μάριους Γκριγκόνις.

Τα δεκάλεπτα: 24-14, 35-38, 49-48, 68-66

Τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ ο Ντέγιαν Ράντονιτς επέλεξε στην αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού τους Ουόλτερς, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Μπέικον, Ουίλιαμς και Γκουντάιτις (αντί του Παπαγιάννη).

Ο Ολυμπιακός στάθηκε καλύτερα στο παρκέ στην 1η περίοδο, με τον Φαλ να νικά στη ρακέτα τόσο τον Γκουντάιτις όσο και τον Παπαγιάννη. Τα ριμπάουντ (11-7 στο 1ο δεκάλεπτο) υπήρξαν «κλειδί» για την εξέλιξη του ματς, καθώς και η ευστοχία των Κέιναν και Βεζένκοφ από πλευράς Ολυμπιακού. Μετά το 7-3 υπέρ των γηπεδούχων, καταλυτικός για τους «πράσινους» ήταν ο Μπέικον, αφού με 5 σερί πόντους έδωσε προβάδισμα, 7-8, στον Παναθηναϊκό. Οι Κέιναν, Φαλ και Βεζένκοφ έφεραν τους Πειραιώτες στο +7 (17-10). Ο Ράντονιτς απέσυρε τους Ουόλτερς και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη με τους Λι και Πονίτκα να περνούν στο παρκέ. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε και με +9 (21-12) για να πάρει ο Γιώργος Καλαϊτζάκης τη θέση του Μπέικον στην πεντάδα. Αν και ο Ντέρικ Ουίλιαμς με 2/2 βολές μείωσε σε 21-14, ο Κέιναν με buzzer beater τρίποντο έστειλε τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της έως τότε, +10 για τον Ολυμπιακό (24-14). Οι Κέιναν, Φαλ και Βεζένκοφ μετρούσαν από 8 πόντους για την ομάδα του Πειραιά, ενώ οι μόνοι που δεν είχαν πατήσει παρκέ ήταν οι ΜακΚίσικ και Τζορτζ Παπάς. Από πλευράς «πρασίνων», ο Μπέικον οδηγούσε στο σκοράρισμα την ομάδα του με 7 πόντους, ενώ 3 πόντους και 3 ριμπάουντ είχε ο Ουόλτερς.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Σλούκα, Λαρεντζάκη και ΜακΚίσικ στην περιφέρεια τη 2η περίοδο. Όμως, σε αυτό το δεκάλεπτο «αφεντικό» θα ήταν ο Παναθηναϊκός. Οι παίκτες του Ράντονιτς πήραν τα ριμπάουντ και σε συνδυασμό με τις κακές επιλογές των «ερυθρόλευκων» επιδόθηκαν σε επιμέρους σκορ 2-15 για το 26-29. Οι «πράσινοι» είχαν μπει με σερί 9-0 στο 2ο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Παπαγιάννη (24-23). Μετά από άστοχες βολές του Ουόκαπ και άστοχο τρίποντο του Κέιναν αν και ξεμαρκάριστος, ο Μπέικον έδωσε αέρα 5 πόντων στον Παναθηναϊκό (26-31). Με τρίποντο ο Βεζένκοφ μίλησε την κρίσιμη στιγμή (29-31). Ο Πάρις Λι με δικό του τρίποντο έφερε ξανά στο +5 τη διαφορά (29-34) υπέρ των φιλοξενούμενων. Οι Γκουντάιτις και Ουόλτερς μπήκαν αντί των Παπαγιάννη και Λι για τους «πράσινους». Και ο Μπέικον φτάνοντας τους 13 προσωπικούς πόντους έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +7 (29-36) για πρώτη φορά! Οι αμυντικές ικανότητες του Ουόκαπ αποδείχτηκαν καθοριστικές σε εκείνο το σημείο, με δύο διαδοχικά κλεψίματα του Αμερικανού. Σλούκας και Βεζένκοφ με λέι απ μείωσαν στο -3 (33-36). Το -3 (35-38) θα ήταν και η διαφορά στο ημίχρονο, με τον Ουίλιαμς να ευστοχεί σε 2 βολές και τον Φαλ να κερδίζει γκολ φάουλ, αλλά να αστοχεί στο βολή. Οι Πειραιώτες είχαν 4/16 τρίποντα στο α΄ μέρος (25%), ενώ ο Παναθηναϊκός 4/12 έξω από τα 6.75.

Με επιμέρους σκορ 9-4 μπήκε στην 3η περίοδο ο Ολυμπιακός, ανέκτησε το προβάδισμα και προηγήθηκε με +4 (44-40). Μία βολή του Παπανικολάου, ένα τρίποντο του Ουόκαπ, τρεις πόντοι του Βεζένκοφ και ένα καλάθι του Φαλ είχαν αντιστρέψει την κατάσταση. Όμως, είχε τραυματιστεί και ο Πονίτκα με τον γιατρό του Παναθηναϊκού να του τοποθετεί ράμματα και ο Πολωνός σμολ φόργουορντ επέστρεψε εν συνεχεία στο παρκέ. Ένα hook του Παπαγιάννη (44-42) και ένα τρίποντο του Ουόκαπ είχαν ως αποτέλεσμα το 47-42. Όμως, ο Λι ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα και ο Παναθηναϊκός ανέκτησε το προβάδισμα (47-48). Ο Σλούκας μπήκε ανενόχλητος στη ρακέτα για το 49-48, για ν’ αστοχήσει ο Λευτέρης Μποχωρίδης σε τρίποντο, στο τελευταίο σουτ της 3ης περιόδου. Αυτό το 3ο δεκάλεπτο αποδείχτηκε χαμηλό σε παραγωγικότητα και για τις δύο ομάδες (14-10 το επιμέρους σκορ).

Το λέι απ του Πονίτκα με την έναρξη της 4ης περιόδου θα επέτρεπε στον Παναθηναϊκό να προηγηθεί μία ακόμη φορά (49-50). Ουόκαπ, ΜακΚίσικ και Βεζένκοφ απάντησαν για το «ερυθρόλευκο» 6-0 (55-50). Ο Ουόλτερς μείωσε με παλικαρίσιο καλάθι στη ρακέτα (55-52). Ο ίδιος μείωσε και στον πόντο (55-54) τελειώνοντας τη φάση με το ένα χέρι. Ο Γκουντάιτις πέρασε στο παρκέ, αλλά έκανε δύο διαδοχικά φάουλ στον Φαλ, φτάνοντας τα 4! Το λέι απ του Βεζένκοφ έδωσε ανάσα στους γηπεδούχους (57-54). Ο Ουόλτερ μείωσε σε 57-56 με λέι απ. Ένα μεγάλο τρίποντο, το πρώτο εύστοχο του Σλούκα έστειλε τον Ολυμπιακό στο +4 (60-56). Ο Γκουντάιτις πέτυχε μία βολή (60-57) από φάουλ του Ουόκαπ, ενώ μετά το άστοχο hook του Φαλ, ο Μπέικον έμεινε... με την μπάλα στα χέρια σε προσπάθεια για τρεις, καθώς έληξε ο χρόνος. Και ο Μουσταφά Φαλ διόρθωσε για την προηγούμενη αστοχία του βάζοντας την μπάλα αυτή τη φορά στο διχτάκι (62-57). Ο Μπέικον κάρφωσε (62-59) σημειώνοντας τους πρώτους πόντους του στο β΄ μέρος (είχε 13 στο α΄ μέρος). Ο Φαλ νίκησε τον Παπαγιάννη σημειώνοντας γκολ φάουλ, έβαλε και τη β ολή (65-59) και απέμεναν 57 δεύτερα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε παραδώσει τα «όπλα», μείωσε αρχικά με λέι απ του Μπέικον (65-61) και εν συνεχεία ο Λι έκλεψε την μπάλα από τον Σλούκα και μείωσε στο καλάθι (65-63), στα 17΄΄ πριν τη λήξη. Ο Βεζένκοφ πήρε το φάουλ από τον Πονίτκα που μόλις είχε επιστρέψει στο παρκέ και το 67-63 έμοιαζε «μαξιλαράκι ασφαλείας» για τους «ερυθρόλευκους». Απέμεναν 13 δεύτερα και ο Μπέικον πίστευε ακόμη στο «διπλό». Ο Αμερικανός ευστόχησε σε ένα απίστευτο τρίποντο με ταμπλό (67-66) στα 5 δεύτερα και όλα ήταν ακόμη... εύθραυστα. Με τον Ουόκαπ στην επαναφορά, ο Άλεκ Πίτερς έγινε αποδέκτης της μπάλας και ο Πονίτκα τον σταμάτησε με φάουλ. Ο Αμερικανός του Ολυμπιακού ευστόχησε μόνο στη 2η βολή (68-66) και ο Παναθηναϊκός είχε 4,1’’ δικά του! Ο Ντουέιν Μπέικον πήρε το τελευταίο σουτ, όμως ο Αμερικανός των «πρασίνων» ήταν άστοχος σε τρίποντο από την κορυφή και ο Ολυμπιακός ήταν νικητής για 9η διαδοχική φορά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Κάρδαρης, Θεονάς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8 (2), Κέιναν 8 (2), Φαλ 17, Βεζένκοφ 22 (2), Παπανικολάου 1, Λαρεντζάκης, Σλούκας 7 (1), Μπολομπόι 2, Πίτερς 1, ΜακΚίσικ 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης Π., Ουόλτερς 13 (1), Ουίλιαμς 4, Μπέικον 20 (2), Γκουντάιτις 1, Λι 13 (3), Παπαγιάννης 11 (1), Μποχωρίδης, Καλαϊτζάκης Γ., Πονίτκα 4

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: ανακοίνωση για αλλοίωση αποτελέσματος

Λίγα λεπτά μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, η «πράσινη» ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος και καλώντας τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, να αναλάβει την ευθύνη...

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«16/9/2021, Βαγγέλης Λιόλιος, Πρόεδρος ΕΟΚ: "Είναι βασικό κομμάτι για μένα η διαιτησία και δεν είμαι με κανέναν. Έχω βασική αρχή, τα κουκούτσια να είναι στη μέση. Αντί να κουβεντιάζουμε για ένα πρόβλημα, πρέπει να το λύνουμε. Θέλω να με κρίνετε αυστηρά για τη διαιτησία, θα πάρω εγώ την ευθύνη".

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένει να δει πως θα αναλάβει την ευθύνη ο Πρόεδρος της ΕΟΚ για την αλλοίωση αποτελέσματος που έγινε στον αποψινό αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας».

Υπενθυμίζουμε ότι λίγο πριν την ένερξη του αγώνα, οπαδοί του Ολυμπιακού, πέταξαν βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν έξω από το ΣΕΦ για το ντέρμπι των αιωνίων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου” - Πατέρας Αντώνιος: Τι ζήτησαν από τον εισαγγελέα του ΑΠ οι δικηγόροι του

Δράμα: Τρένο παρέσυρε πεζό

Μητσοτάκης: επίδομα 600 ευρώ σε Αστυνομικούς και Λιμενικούς