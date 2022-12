Κοινωνία

Σέρρες - Θάνατος μαθητή: κλειστά όλα τα σχολεία μέχρι την κηδεία

Τι απόφαση πήρε ο Δήμος Σερρών για τις εκδηλώσεις ενόψει τον Εορτών. Τι ανακοινώθηκε για την λειτουργία του 9ου Δημοτικού Σχολείου, όπου συνέβη η τραγωδία.

Κλειστό μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει το 9ο δημοτικό σχολείο Σερρών, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο 11χρονος μαθητής, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Σερρών.

Παράλληλα, όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δήμο Σερρών δεν θα λειτουργήσουν μέχρι την ημέρα της κηδείας.

Εξαιτίας της ανείπωτης αυτής τραγωδίας, σε ένδειξη πένθους, ο Δήμος Σερρών αναστέλλει τις επόμενες ημέρες όλες τις προγραμματισμένες εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Δύο ήταν οι τραγικές συμπτώσεις που οδήγησαν στον θάνατο το 11χρονο αγγελούδι στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, μετά από την έκρηξη στο λεβητοστάσιο.

Την στιγμή της έκρηξης τα παιδιά βρίσκονταν σε διάλειμμα και δυστυχώς την ώρα εκείνη έβρεχε.

Τα παιδιά του Δημοτικού πήγαιναν στο συγκεκριμένο σημείο μόνο για το υπόστεγο. Ένα υπόστεγο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το λεβητοστάσιο, η πόρτα του οποίου «θέρισε» το άτυχο παιδί και τραυμάτισε τα άλλα δύο.

Αμέσως μετά την είδηση ότι στο σχολείο έγινε έκρηξη, η μητέρα του 11χρονου έφτασε στο σχολείο και ακολούθησαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Άρχισε να φωνάζει «που είναι το παιδί μου;».

Οι υπόλοιποι γονείς προσπαθούσαν να την ηρεμήσουν.

Ο φόβος της δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Στο νοσοκομείο της είπαν ότι το αγόρι της είναι είναι νεκρό.

Μαζί με τον 11χρονο ήταν ένα παιδί 6,5 ετών και ένα 10 ετών. Μεταφέρθηκαν και τα δύο στο Νοσοκομείο Σερρών, με ελαφρά τραύματα. Το μικρότερο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους.

Εντολή για περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και στη συνέχεια να προβεί στις ανάλογες ενέργειες και την απόδοση ποινικών ευθυνών ζήτησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Σερρών για την σημερινή έκρηξη στο λεβητοστάσιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών.

Ο λέβητας σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες ήταν καινούργιος ενώ η θέρμανση λειτουργούσε τις τελευταίες μέρες αποκλειστικά με γεωθερμία. Στο σχολείο είχε βρεθεί μηχανικός, ώστε να ρυθμίσει το σύστημα. Ο μηχανικός έφυγε έχοντας ολοκληρώσει τη δουλειά του και ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου πως οι διακόπτες του λέβητα είναι κλειστοί και θα παραμείνει από εδώ και πέρα ανενεργός.

