Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: η Βραζιλία “σάρωσε” την Νότια Κορέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβλητικοί οι Λατινοαμερικανοί δεν άφησαν περιθώρια και ελπίδες στους Ασιάτες για πρόκριση στις “8” καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ.

Τόπο φαίνεται πως έπιασε η ευχή του Πελέ μέσα από το νοσοκομείο, καθώς η Εθνική Βραζιλίας προκρίθηκε στις «8» καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ 2022, αποκλείοντας την Νότια Κορέα με 4-1 σκορ και πλέον ετοιμάζεται για τον αγώνα της κόντρα στην Κροατία, που νωρίτερα απέκλεισε στα πέναλτι την Ιαπωνία.

Η Βραζιλία προκρίθηκε εμφατικά στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, ξεπερνώντας σε ρυθμό προπόνησης το εμπόδιο της Νότιας Κορέας.

Οι «χορευτές» του Τίτε συνέτριψαν τους Ασιάτες με 4-1 σημειώνοντας όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και στους «8» θα αντιμετωπίσει την Κροατία την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου (17:00), στο Education Stadium στην Αλ Ραγιάν.

Οι Κορεάτες από την πλευρά τους, που αύριο θα πάρουν το αεροπλάνο της επιστροφής για τη Σεούλ, συντήρησαν την κάκιστη παράδοση που έχουν να επιδείξουν στη διοργάνωση απέναντι σε ομάδες από τη Νότια Αμερική, καθώς με την αποψινή ήττα από τη Σελεσάο μετρούν πέντε χαμένους αγώνες και δύο ισοπαλίες, σε σύνολο επτά αναμετρήσεων.

Η ομάδα του Τίτε ξεκίνησε από το πρώτο σφύριγμα για να παίξει φουλ επίθεση μόλις στο 11ο λεπτό είχε πάρει σκορ νίκης! Η πρώτη βολή ήρθε στο 7΄, όταν ο Ραφίνια να «χόρεψε» την αντίπαλη άμυνα και γύρισε στο πέναλτι, όπου ο Βινίσιους δεν είχε παρά να γράψει το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γου-Γιονγκ Γιουνγκ έκανε πέναλτι στον Ρισάρλισον, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Νεϊμάρ στο 13΄ για το 2-0.

Ταυτόχρονα, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν έφτασε τα 7 γκολ σε 12 αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο κι έγινε ο τρίτος Βραζιλιάνος που σκόραρε σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, με πρώτο τον θρυλικό Πελέ που καταχειροκροτήθηκε και απόψε λίγο μετά το δέκατο λεπτό και τον Ρονάλντο το «Φαινόμενο».

Παρά το 0-2 οι Κορεάτες, που προς τιμήν τους δεν κατέβηκαν να παίξουν παιχνίδι σκοπιμότητας, ανάγκασαν τον Άλισον σε δύο μεγάλες αποκρούσεις στο 17ο λεπτό, αρχικά σε σουτ του Χι-Τσαν Χουάνγκ και ύστερα σε προσπάθεια του Ιν-Μπομ Χουάνγκ.

Στο 29΄ η Σελεσάο «έκρυψε» την μπάλα και την εμφάνισε στα... δίχτυα του Κιμ: ο Ρισάρλισον έφτιαξε απίθανο τρίγωνο με τους αμυντικούς (!) Μαρκίνιος και Τιάγκο Σίλβα, έγινε εκ νέου αποδέκτης και πλάσαρε έξοχα για το 3-0, θυμίζοντας Βραζιλία αλλοτινών εποχών.

Μερικά λεπτά αργότερα (36΄) και σε αντεπίθεσή τους οι «Βερντεόρο» μπήκαν στην περιοχή με τον Βινίσους, που ύψωσε την μπάλα για τον Πακετά κι εκείνος με σουτ στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι έγραψε το 4-0, σκορ που είχε να καταγράψει η Βραζιλία στο πρώτο ημίχρονο αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1954, όταν είχε νικήσει με 5-0 το Μεξικό στη φάση των ομίλων.

Στο 47΄ μετά από εκτέλεση πλαγίου και επιπόλαιο μαρκάρισμα του Μαρκίνιος, ο Σον βγήκε σε τετ α τετ με τον Άλισον, ο οποίος απέκρουσε με τον ώμο σε κόρνερ! Με το ρυθμό εντελώς ελεύθερο και τις ευκαιρίες να χάνονται εκατέρωθεν, η Κορέα επιδίωξε τουλάχιστον το γκολ της «τιμής» και το βρήκε στο 76΄, με μια «βολίδα» του νεοεισελθόντα Σέινγκ-Χο Πέικ! έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει στα δίχτυα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κλεμάν Τουρπάν (Γαλλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γου-Γιανγκ Γιουνγκ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τίτε): Άλισον (80΄ Βέβερτον), Μιλιτάο (63΄ Άλβες), Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος, Ντανίλο (72΄ Μπρέμερ), Κασεμίρο, Πακετά, Ραφίνια, Νεϊμάρ (80΄ Ροντρίγκο), Βινίσιους (72΄ Μαρτινέλι), Ριτσάρλισον.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Πάουλο Μπέντο): Σονγκ-Γκιου Κιμ, Μουν Χουάν Κιμ, Μιν-Τζάε Κιμ, Γιουνγκ-Γκουόν Κιμ, Γιν-Σου Κιμ (46΄ Τσουλ Χονγκ), Γιάε-Σουνγκ Λι (74΄ Λι Κανγκ-Ιν), Γου-Γιανγκ Γιουνγκ (46΄ Γιουν-Χο Σον), Ιν-Μπομ Χουάνγκ (65΄ Σέινγκ-Χο Πάικ), Χι-Τσαν Χουάνγκ, Σον Χέουνγκ-Μιν, Τσο Γκε-Σουνγκ (Ουί-Τζο Χουάνγκ).

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - Νεκρός μαθητής: οι δύο συμπτώσεις της τραγωδίας

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: η καταδίωξη, ο πυροβολισμός, τα επεισόδια και οι συλλήψεις (εικόνες)

Μυτιλήνη - δολοφονία Ερατούς: Ξέσπασε η μητέρα της όταν είδε τον δράστη - “Δολοφόνε, αυτοκτόνα”