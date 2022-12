Παράξενα

Τουρκικός ο ελληνικός καφές: πρόκληση με tweet στα ελληνικά

Με αφορμή την “Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικού Καφέ”, οι Τούρκοι προκαλούν επισήμως μέσω των social media… στην ελληνική γλώσσα.

Η Τουρκία προκαλεί ακόμα και για τον καφέ και μάλιστα με tweet στα ελληνικά.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Δημοκρατίας με tweet της στα ελληνικά φρόντισε την Δευτέρα, να τονίσει την τουρκική εθνικότητα του ...ελληνικού καφέ, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικού Καφέ»

Απολαμβάνουμε τον Τουρκικό Καφέ που ο πανάρχαιος πολιτισμός μας προσφέρει σε όλο τον κόσμο, ανακατεύοντας τον με τη σοφία της Ανατολίας και ψήνοντας τον στο μπρίκι της καρδιάς, ξέροντας ότι θα τον θυμόμαστε μια ζωή. Σήμερα 5 Δεκεμβρίου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικού Καφέ. pic.twitter.com/9DEqDY6FW8 — Republic of Turkiye Directorate of Communications (@Communications) December 5, 2022

«Απολαμβάνουμε τον Τουρκικό Καφέ που ο πανάρχαιος πολιτισμός μας προσφέρει σε όλο τον κόσμο, ανακατεύοντας τον με τη σοφία της Ανατολίας και ψήνοντας τον στο μπρίκι της καρδιάς, ξέροντας ότι θα τον θυμόμαστε μια ζωή. Σήμερα 5 Δεκεμβρίου τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρκικού Καφέ», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση της, που συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, που παρουσιάζει την ιστορία του εν λόγω καφέ.

Παράλληλα, στο σχετικό βίντεο, ο εκφωνητής μιλώντας στα ελληνικά υποστηρίζει ότι το 1543 (ενώ στους υπότιτλους αναγράφεται 1453), ο Οζντεμίρ πασάς «Έφερε τον καφέ από την Υεμένη στην Ίστανμπουλ…» κι ότι από τότε διαδόθηκε σε όλη την Ευρώπη ως τουρκικό ρόφημα.

