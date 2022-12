Κόσμος

Κασπία: Χιλιάδες φώκιες βρέθηκαν νεκρές στις ακτές (βίντεο)

Πως εξηγούν οι ειδικοί τις συνθήκες στην Κασπία Θάλασσας και τους λόγους που οδήγησαν στον θάνατο τις χιλιάδες φώκιες, οι οποίες ανήκον σε είδος υπό εξαφάνιση.



Τουλάχιστον 2.500 φώκιες ενός απειλούμενου υπό εξαφάνιση είδους, βρέθηκαν νεκρές σε ρωσικές παραλίες σε όχθες της Κασπίας Θάλασσας, ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Οικολογίας, το οποίο δεν έχει ακόμη καθορίσει τα αίτια του θανάτου των θηλαστικών.

Τα νεκρά θηλαστικά ανακαλύφθηκαν σε δεκάδες χιλιόμετρα ακτής στο Νταγκεστάν, ανέφερε το υπουργείο αυτής της ρωσικής Δημοκρατίας στον Καύκασο. Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη βρίσκεται σε εξέλιξη, πρόσθεσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας παρακολούθησης της φύσης, Σβετλάνα Ραντιονόβα, η «κύρια» αιτία που εξετάζεται αυτή τη στιγμή είναι ο θάνατος από ασφυξία κατά την έκλυση αερίου στον πυθμένα της Κασπίας Θάλασσας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Russia-24, η Ραντιονόβα ανέφερε ότι είναι αναγκαίο να περιμένουν όλοι μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων και να διαπιστωθεί αν η ρύπανση των υδάτων θα μπορούσε να διαδραμάτισε κάποιο ρόλο.

Υπενθύμισε ότι ένα παρόμοιο περιστατικό, με σχεδόν 2.000 φώκιες που βρέθηκαν νεκρές, είχε συμβεί στα τέλη του 2020 στις παραλίες του Νταγκεστάν και του Αζερμπαϊτζάν.

Η φώκια της Κασπίας, το μόνο είδος φώκιας σε αυτή την περίκλειστη θάλασσα που έχει ακτές σε πέντε χώρες (Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Καζακστάν, Ρωσία, Τουρκμενιστάν), απειλείται τόσο από τη ρύπανση όσο και από τη λαθροθηρία.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Κασπία Θάλασσα είχε περισσότερες από ένα εκατομμύριο φώκιες, εκ των οποίων μόνο 68.000 ενήλικες έχουν απομείνει σήμερα, δηλαδή λιγότερο από 7%, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), η οποία θεωρεί την φώκια Κασπίας ένα «απειλούμενο» από εξαφάνιση είδος.

Το θηλαστικό ήταν στόχος κυνηγών μέχρι πρόσφατα, υποφέρει πλέον από τη βιομηχανική ρύπανση που το καθιστά στείρο. Υποφέρει επίσης από την πτώση της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

