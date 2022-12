Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη των πτηνών - Περού: Πέθαναν πάνω από 20000 θαλασσοπούλια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία του FAO για εξάπλωση της ασθένειας στην κεντρική και νότια Αμερική.



Σχεδόν 22.000 θαλασσοπούλια, στη μεγάλη πλειονότητά τους πελεκάνοι, πέθαναν εξαιτίας της γρίπης των πτηνών H5N1 στο Περού, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές.

Προηγούμενος απολογισμός που είχε δημοσιοποιήσει η Εθνική Υπηρεσία Δασών και Πανίδας (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR) έκανε λόγο για 16.000 θαλασσοπούλια νεκρά.

Η Εθνική Υπηρεσία Αγροτικής Υγείας (Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA) κήρυξε συναγερμό για 180 ημέρες την περασμένη εβδομάδα, όταν επιβεβαιώθηκαν τρία κρούσματα της εξαιρετικά μολυσματικής γρίπης των πτηνών H5N1 σε πελεκάνους.

Η πρώτη εστία της γρίπης των πτηνών στην αμερικανική ήπειρο εντοπίστηκε στον Καναδά πέρυσι. Τον Ιανουάριο, ο ιός εντοπίστηκε στις ΗΠΑ, όπου έπληξε την πτηνοτροφία.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) εξέφρασε ανησυχία και προειδοποίησε ότι εξαιτίας του ότι διανύεται η αποδημητική περίοδος των πτηνών, η ασθένεια υπάρχει κίνδυνος να εξαπλωθεί στην κεντρική και νότια Αμερική.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζίτσα - Γαϊδουράκι: στο εδώλιο ο Αντιδήμαρχος για κακοποίηση ζώου

“Κιβωτός του Κόσμου” – Χίος: Άνοιξε η θυρίδα της μητέρας του πατρός Αντώνιου

Μουντιάλ 2022 - Παρασκευή: οι μεταδόσεις σε ANT1 και ANT1+