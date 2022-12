Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πεκίνο: Χαλάρωση των περιορισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι περιορισμοί αίρονται και τι θα ισχύει από εδώ και στο εξής.

Η δημοτική αρχή του Πεκίνου ανακοίνωσε σήμερα πως δεν θα απαιτείται πλέον οι πολίτες που θέλουν να εισέλθουν σε σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ για τον νέο κορονοϊό αποθηκευμένο στην ειδική εφαρμογή στα κινητά τους.

Ωστόσο, η προϋπόθεση αυτή συνεχίζει να ισχύει για την είσοδο σε Ίντερνετ καφέ, σχολεία, μπαρ, κλειστά γυμναστήρια και γηροκομεία.

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν παράλληλα μείωση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 σε ημερήσια βάση, για 8ο συνεχόμενο 24ωρο.

Έκαναν λόγο για 28.062 μολύνσεις, 5.046 με συμπτώματα της COVID-19 και 23.016 ασυμπτωματικές, που καταμετρούν χωριστά.

Δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος εξαιτίας της COVID-19.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας με 1,4 δισεκ. κατοίκους παραμένει στους 5.235 νεκρούς επί συνόλου 345.529 μολύνσεων με συμπτώματα, κατά την εθνική επιτροπή υγείας (σ.σ. το κινεζικό υπουργείο Υγείας).

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη