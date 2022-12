Κόσμος

Κορονοϊός: Γονείς αρνούνται αίμα από εμβολιασμένους στο άρρωστο παιδί τους

Το τεσσάρων μηνών βρέφος πάσχει από στένωση της πνευμονικής βαλβίδας, ένα καρδιακό πρόβλημα που απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία ζήτησαν από τη δικαιοσύνη να τους δοθεί μερική κηδεμονία ενός βρέφους οι γονείς του οποίου αρνούνται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή επειδή φοβούνται ότι μπορεί να του μεταγγιστεί αίμα ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί κατά της covid-19.

Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι υπέβαλαν το σχετικό αίτημα σήμερα εκτάκτως στο Ανώτερο Δικαστήριο του Όκλαντ.

Το τεσσάρων μηνών βρέφος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί έπειτα από εντολή του δικαστηρίου, πάσχει, σύμφωνα με τη μητέρα του, από στένωση της πνευμονικής βαλβίδας, ένα καρδιακό πρόβλημα που απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Όμως το βρέφος έχει καθυστερήσει να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση καθώς οι γονείς του απαιτούν το αίμα που θα του μεταγγιστεί να προέρχεται από ανθρώπους που δεν έχουν λάβει εμβόλιο mRNA κατά της covid.

Το αίτημά τους απορρίφθηκε καθώς τα νοσοκομεία στη Νέα Ζηλανδία δεν διαχωρίζουν το αίμα των εμβολιασμένων από αυτό των μη εμβολιασμένων.

Οι αρχές ζήτησαν από τη δικαιοσύνη να τους δώσει μερική κηδεμονία του βρέφους. Αν το δικαστήριο δεχθεί το αίτημά τους, οι γονείς θα εξακολουθήσουν να είναι οι κηδεμόνες του βρέφους, αλλά δεν θα μπορούν να λαμβάνουν ιατρικές αποφάσεις για αυτό.

Οι υγειονομικές αρχές εξήγησαν ότι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη «έχοντας υπόψη μας το καλύτερο συμφέρον του βρέφους» και έπειτα «από μακρές συζητήσεις» με την οικογένεια.

Περίπου 150 αντιεμβολιαστές διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα μπροστά από το δικαστήριο του Όκλαντ για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους γονείς.

