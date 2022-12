Πολιτική

Μητσοτάκης: Ματαιώθηκε η επίσκεψή του στην Χειμάρρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη Δερβιτσάνη. Η ανακοίνωση.

Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλβανία. Ο πρωθυπουργός, τελικά, δεν θα επισκεφτεί τη Χειμάρρα και τις άλλες περιοχές όπου μένει η ελληνική μειονότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού «επειδή λόγω καιρικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η πτήση ελικοπτέρου, η προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Χειμάρρα, τη Λειβαδιά και τη Δερβιτσάνη, μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο διάστημα».

Η τελευταία επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην περιοχή αυτή ήταν του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, τον Ιανουάριο του 1991, στη Δερβιτσάνη.

Ο πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών στην Αλβανία που θα λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων. Η Σύνοδος για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί σε χώρα της περιοχής που είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: Η στιγμή που φεύγει από το βενζινάδικο (βίντεο ντοκουμέντο)

Κορονοϊός - Πεκίνο: Χαλάρωση των περιορισμών

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη