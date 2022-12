Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Σάντος για Ρονάλντο: Δεν μου άρεσε η αντίδρασή του στην αλλαγή

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας δεν έκρυψε ότι ενοχλήθηκε με την δυσαρέσκεια του Ρονάλντο όταν τον έκανε αλλαγή.



Ειλικρινέστατος ο Φερνάντο Σάντος. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας δεν έκρυψε πως τον ενόχλησε η δυσαρέσκεια του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά την αντικατάστασή του στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Πάντως έσπευσε να τονίσει πως το θέμα λύθηκε εσωτερικά και υπολογίζει τον παίκτη για τον αποψινό αγώνα με την Ελβετία για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ερωτηθείς σχετικά στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του αποψινού αγώνα με την Ελβετία για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο 68χρονος προπονητής απάντησε: «Όταν τελείωσε το ματς πήγα κατευθείαν για δηλώσεις. Στον αγωνιστικό χώρο δεν είδα κάτι, ήμουν μακριά. Όμως είδα τις φωτογραφίες και δεν μου άρεσαν καθόλου. Όμως αυτά τα πράγματα λύνονται ενδοοικογενειακά και σκεφτόμαστε μόνο το παιχνίδι με την Ελβετία. Το θέμα έχει λήξει και όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι».

Όσο για τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν τους Πορτογάλους φιλάθλους να θέλουν τον 37χρονο άσο εκτός ενδεκάδας; «Δεν τα διαβάζω αυτά, ασχολούμαι μόνο με τις προπονήσεις. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα την ομάδα που κρίνω καταλληλότερη για κάθε παιχνίδι. Η μόνη μου έγνοια από το 2014 που ανέλαβα ήταν το καλύτερο δυνατό για την εθνική ομάδα».

Υπενθυμίζεται πως στον αγώνα με τη Νότια Κορέα, όπου η Πορτογαλία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση, η κάμερα έπιασε τον CR7 κατά την αντικατάστασή του να μονολογεί και να βρίζει τον προπονητή του επειδή τον απέσυρε στο 67’.

