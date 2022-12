Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Διαγραφή προστίμων υπό προϋποθέσεις

Σε δημόσια διαβούλευση κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας. Τι προβλέπεται.



Σε δημόσια διαβούλευση κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (05/12/2022) το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για την ανακουφιστική φροντίδα, το οποίο, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για την αναδρομική διαγραφή προστίμων στους πολίτες άνω των 60 ετών, οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί έναντι του κορονοϊού.

Η διαγραφή θα γίνεται υπό προϋποθέσεις και εφόσον υπάρχει εμβολιασμός. Όπως αναφέρει το επίμαχο άρθρο, «ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα υπό την προϋπόθεση:

α) είτε να εμβολιάστηκαν με δεύτερη δόση εμβολίου ή με μία δόση μονοδοσικού εμβολίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έως και την 31η.12.2022,

β) είτε να εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 από τις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/30.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσοδών (Β΄ 6324) έως και την 31η.12.2022, κατά παρέκκλιση των προθεσμιών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής τυγχάνει ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος».

