“Κιβωτός του Κόσμου”: το έξτρα χαρτζιλίκι, η θυρίδα στη Χίο και το “πλαφόν” στις δωρεές (βίντεο)

Νέες καταγγελίες για τη λειτουργία της δομής έρχονται στο "φως" και σοκάρουν.

Συνεχίζονται οι καταγγελίες για την "Κιβωτό του Κόσμου" και τα όσα δεινά φαίνεται να περνούσαν τα παιδιά που φιλοξενούνταν στις δομές της.

Ο πατέρας Αντώνιος μετά το σάλο που προκλήθηκε και την απομάκρυνσή του από τις δομές της Κιβωτού, με απαγόρευση να πλησιάζει σε αυτές, μένει πλέον στο σπίτι ενός ιερέα στο Βύρωνα , σύμφωνα με το ρεπορτάζ και αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής "Το Πρωινό".





Ερωτηματικά για τη θυρίδα στη Χίο

Την Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει η θυρίδα στη Χίο που ανήκει στη μητέρα του πατρός Αντώνίου και η οποία ίσως δώσει απαντήσεις στην Οικονομική Αστυνομία που ερευνά την υπόθεση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.





"Ερχόταν και κλείδωνε μέσα στο σπίτι τα παιδιά"

Μία αποκλειστική μαρτυρία στην εκπομπή για το σπίτι - "αναμορφωτήριο" στην περιοχή της Αχαρνών. Γειτόνισσα του οικήματος αναφέρει πως "τα παιδία δούλευαν όλη μέρα και ερχόντουσαν στο σπίτι αυτό μόνο για να κοιμηθούν".





Συγκλονίζει η αποκάλυψή της για έναν άνδρα που φέρεται να κλείδωνε τα παιδιά εκεί κάθε βράδυ "ήταν περίπου 40 - 50 ετών ψηλός και ερχόταν για να κλειδώνει τα παιδιά".





"Ο πατέρας Αντώνιος μας είπε ότι υπάρχει πλαφόν στη δωρεά"

Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας που θέλησε να κάνει δωρεά στην "Κιβωτό" με αφορμή τη βάφτιση του παιδιού της. "Αποφασίσαμε αντί για μπομπονιέρες να κάνουμε με αυτά τα λεφτά μία δωρεά για τα παιδιά και ζητήσαμε ταμπελάκια, ως "αποδεικτικό" της δωρεάς. Μίλησα με τον ίδιο τον πατέρα Αντώνιο στον οποίο είπα πως επιθυμούμε να κάνουμε δωρεά 400 ευρώ και ζήτησα 600 ταμπελάκια - όσοι και οι καλεσμένοι -, όμως μου είπε πως υπάρχει πλαφόν και πως θα έπρεπε να δώσω 600 ευρώ, όμως εμείς δεν επιθυμούσαμε να αγοράσουμε τα ταμπελάκια αλλά να κάνουμε αυτή τη δωρεά" είπε η γυναίκα και συνέχισε λέγοντας πως "η στάση αυτή με ενόχλησε και έκλεισα το τηλέφωνο".

"Εγγραφα - Φωτιά" για χρηματικές δωρεές

Νέα έγγραφα έρχονται στο "φως" που καταδεικνύουν χρηματικές δωρεές από κρατικούς φορείς.

2000 ευρώ από κονδύλια έρευνας πανεπιστημίου

1000 ευρώ από televoting της Eurovision το 2017

και δωρεάν γεύμα από το Δήμο Μήλου

Το έξτρα "χαρτζιλίκι" στα παιδία της δομής

Έξτρα χρήματα έπαιρναν τα μεγαλύτερα παιδιά της δομής μέσω εργασιών που έκαναν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό". Ανάλογα με την εργασία που πραγματοποιούσαν διαφοροποιούνταν και το ποσό.

1 ευρώ για καθάρισμα στα τζάμια

3 ευρώ για τη λάντζα στην κουζίνα

5 ευρώ για το σάκιασμα της κοπριάς





"Δεν υπήρχε η κακοποίηση που ακούγεται"

Πρώην παιδαγωγός της "Κιβωτού" μίλησε στην εκπομπή για τα "μαγικά κουτιά" στις εκδηλώσεις που οργάνωνε η ΜΚΟ αλλά και για τις συνθήκες στις οποίες ζούσαν τα παιδιά.

"Δεν υπήρχε η κακοποίηση που ακούγεται" δήλωσε η κ. Αργυρού και τόνισε πως "αν υπήρχε κακοποίηση θα ήμουν η πρώτη που θα έμπαινα μπροστά για να σταματήσει".





Όσο για τα "μαγικά κουτιά" ανέφερε πως "δεν υπήρχε χαρτί να σημειώνουμε τα ποσά που λαμβάνουμε και ούτε δίναμε αποδείξεις για τις δωρεές".













