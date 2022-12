Κοινωνία

Συνταγματάρχης ληστής τραπεζών: Το προφίλ και ο τρόπος δράσης του

Οι ληστίες σε τράπεζες, τα χρέη, ο τζόγος και ο "φάκελος" του 53χρονου στην Αστυνομία.

Επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη του συνταγματάρχη ο οποίος έκανε ληστείες με την απειλή χειροβομβίδας εξέδωσε το πρωί της Τρίτης (6/12) η ΕΛΑΣ περιγράφοντας τον τρόπο δράσης του 53χρονου, ο οποίος κατηγορείται συνολικά για τρεις ληστείες.

Ο 53χρονος συνελήφθη χθες, Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, στη Δάφνη λίγο μετά τη ληστεία που έκανε σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αργυρούπολη.

Στους αστυνομικούς που τον ανέκριναν φέρεται να είπε ότι διέπραξε τις ληστείες προκειμένου να καλύψει χρέη που είχε εξαιτίας της εξάρτησής του από τον τζόγο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Συνελήφθη, χθες (5-12-2022) στην περιοχή της Δάφνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 53χρονος ημεδαπός, για ληστείες κατ’ εξακολούθηση.

Λίγο νωρίτερα είχε μεταβεί με αυτοκίνητο σε Υποκατάστημα Τράπεζας στην Αργυρούπολη, στο οποίο εισήλθε και με την απειλή αντικειμένου που παρουσίαζε ως εκρηκτικό μηχανισμό-χειροβομβίδα, ακινητοποίησε τον ταμία και αφαίρεσε χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια εξήλθε του Υποκαταστήματος επιβιβάσθηκε εκ νέου στο αυτοκίνητο και διέφυγε.

Ο 53χρονος, κατόπιν αξιοποίησης ερευνητικών δεδομένων, είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης ληστειών σε υποκαταστήματα Τραπεζών, κυρίως στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και του Παλαιού Φαλήρου. Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του μάλιστα, είχε συσταθεί ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, όπου προέβησαν άμεσα σε αναζητήσεις, εντόπισαν τον κατηγορούμενο στη Δάφνη, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και συνελήφθη.

Ειδικότερα από τον Οκτώβριο του 2022 διαπιστώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας η δράση του 53χρονου ο οποίος διέπραττε ληστείες σε υποκαταστήματα Τραπεζών, στις προαναφερόμενες περιοχές.

Ως προς τον τρόπο δράσης, εισερχόταν στα καταστήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, χρησιμοποιώντας χειρουργική μάσκα, προσποιούμενος τον πελάτη και αφού ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους με την αντικειμένου που παρουσίαζε ως εκρηκτικό μηχανισμό-χειροβομβίδα, αφαιρούσε τα χρήματα από το ταμείο. Στη συνέχεια διέφευγε από τη βοηθητική πόρτα (έφοδο κινδύνου) του καταστήματος.

Σε σωματική έρευνα που ενεργήθηκε στον 53χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, σακούλα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ,-5- πλαστικά μπουκαλάκια τυλιγμένα με μονωτική ταινία τα οποία αποτελούσαν το αντικείμενο το οποίο παρουσίαζε ως εκρηκτικό μηχανισμό-χειροβομβίδα κατά τις ληστείες, πλαστικά γάντια και χειρουργική μάσκα.

Επίσης κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της ληστείας.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάσθηκαν -3- περιπτώσεις ληστειών σε υποκαταστήματα Τραπεζών στις περιοχές της Νέας Σμύρνης , Παλαιού Φαλήρου και Αργυρούπολης.

Επιπλέον ο 53χρονος κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για τα αδικήματα της Πλαστογραφίας, Υπεξαίρεσης, Απάτης και Δόλιας αποδοχής Υπηρεσιών.

Ο κατηγορούμενος, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

