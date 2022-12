Οικονομία

Μητσοτάκης: Το Eurogroup αναγνώρισε πανηγυρικά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού με αφορμή την απόφαση του Eurogroup.



Για μια σημαντική στιγμή για την πατρίδα μας που πιστοποιεί την πρόοδο του τόπου κάνει λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωσή του για την απόφαση του Eurogroup.

«Σήμερα είναι μια μέρα πιο αισιόδοξη, καθώς το Eurogroup αναγνώρισε πανηγυρικά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας.

Χθες, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν, με απόλυτη ομοφωνία, να εκταμιευθούν στη χώρα 725 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών που κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Και ταυτόχρονα να καταργηθεί σε μόνιμη βάση η αύξηση που προβλεπόταν στο επιτόκιο των δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Το πρώτο θέμα εκκρεμούσε από τις αρχές του 2019. Και σήμερα βρίσκει το πιο θετικό του τέλος. Ενώ το δεύτερο διευκολύνει την Ελλάδα να βηματίσει πιο δυναμικά στο αύριο», αναφέρει στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «πρόκειται για μία σημαντική στιγμή για την πατρίδα μας. Που πιστοποιεί την πρόοδο του τόπου. Αλλά δικαιώνει επίσης, μία αποτελεσματική πολιτική. Η οποία στηρίζει τον πολίτη, ενώ παράλληλα υπηρετεί την απασχόληση και την ανάπτυξη. Πάνω από όλα, όμως, πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβραβεύει τους μεγάλους κόπους και τις ελπίδες κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Όλες και όλοι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές της Ελλάδας που αλλάζει. Σας ευχαριστώ. Μένοντας πάντα στον ίδιο δρόμο της προσπάθειας. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια».

Γαϊτάνης: Η Ελλάδα αλλάζει και προοδεύει

«Η απόφαση του Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους αναγνωρίζει τις προσπάθειες των πολιτών και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας» ανέφερε σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης.

Ο κ. Γαϊτάνης προσέθεσε: «Η Ελλάδα αλλάζει, προοδεύει και γυρνά οριστικά την πλάτη στην Αριστερή οπισθοδρόμηση και καταστροφολογία. #αυτήείναιη_αλήθεια».

