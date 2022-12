Οικονομία

Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω γιορτών

Πότε θα δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ και στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι. Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο.

Νωρίτερα από τις καθιερωμένες ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2023 για την οικονομική διευκόλυνση των συνταξιούχων, ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων διαμορφώνεται ως εξής:

Την Tετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.

