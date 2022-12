Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Βραζιλία: Χιλιάδες φίλαθλοι πανηγύρισαν στην Κόπα Καμπάνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιορτή στήθηκε στην παραλία Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, για την επική νίκη της "σελεσάο" επί της Νότιας Κορέας.



Χιλιάδες Βραζιλιάνοι, γιόρτασαν στην παραλία Κοπα Καμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, την νίκη της «σελεσάο» επί της Νότιας Κορέας με 4-1, που σήμανε και την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

Πολλοί απ' αυτούς, είχαν επιλέξει να συναντηθούν στο «fanfest» στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να παρακολουθήσουν αυτήν την συνάντηση και την επιστροφή του Νεϊμάρ, μετά το διάστρεμμα που υπέστη στον αγώνα με την Σερβία, αλλά και την... ανώδυνη ήττα με 1-0 από το Καμερούν.

«Την περασμένη εβδομάδα, η Βραζιλία έχασε επειδή δεν ήταν στην αρχική ενδεκάδα ο Νεϊμάρ. Τώρα που έχουμε τον Νεϊμάρ, η ομάδα έχει ολοκληρωθεί, παίζουμε καλά, έχουμε αυτοπεποίθηση. Θα διεκδικήσουμε το hexacampeonato (σ.σ. έκτος τίτλος παγκόσμιου πρωταθλητή), είπε με ενθουσιασμό στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Νταμιάο, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα σε ένα πεζοδρόμιο στην Κοπακαμπάνα, με τα μάτια του καρφωμένα στην τηλεόραση ενός από τα μπαρ στην παραλία.

Αμέσως μετά το 2-0, η Ροζμαρί Ολιβέϊρα, δεν είχε αμφιβολία για την έκταση της νίκης: «Είναι καλό που έχασαν από το Καμερούν, γιατί... ξύπνησαν. Κοίτα πόσο έξυπνοι είναι σήμερα», είπε η 55χρονη Βραζιλιάνα, φορώντας μια πράσινη και κίτρινη μπλούζα με παγιέτες και ασορτί καπέλο.

Ούτε το ψιλόβροχο του δευτέρου ημιχρόνου, ούτε το γκολ των Νοτιοκορεατών στο 76ο λεπτό χάλασε την χαρά και την αυτοπεποίθηση της ομάδας, που θα αντιμετωπίσει την επόμενη Παρασκευή την Κροατία, στην προημιτελική φάση.

«Είχαμε ήδη την ευκαιρία να κατακτήσουμε το Κύπελλο στην Βραζιλία το 2014, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ελπίζω εφέτος να το φέρουμε στο σπίτι», δήλωσε ο Γιούρι Σίλβα, γέννημα θρέμμα του Σάο Πάολο, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε μια επίσκεψη στο Ρίο για να παρακολουθήσει τον αγώνα με φίλους σε ένα μπαρ της Κοπακαμπάνα.

«Το να ενθαρρύνεις την Βραζιλία είναι θαυμάσιο», είπε ενθουσιασμένος ο 25χρονος που, για την περίσταση, φοράει την φανέλα της Σάντος, του συλλόγου όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά ο Πελέ.: «Ελπίζω να γίνει καλά. Είναι σύμβολο για όλους τους Βραζιλιάνους, όλοι οι παίκτες εμπνέονται από αυτόν», είπε για τον 82χρονο Βραζιλιάνο θρύλο, ο οποίος είπε πως θα έβλεπε τον αγώνα από το δωμάτιο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - Θάνατος μαθητή: Έρευνα από το ΥΠΕΣ για τις ευθύνες της τραγωδίας

Συνταγματάρχης ληστής τραπεζών: Το προφίλ και ο τρόπος δράσης του

Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω γιορτών