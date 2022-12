Κόσμος

Ινδονησία: Τέλος η συγκατοίκηση και το σεξ εκτός γάμου

Ο νέος ποινικός κώδικας θα ισχύει τόσο για τους Ινδονήσιους όσο και για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα.



Το κοινοβούλιο της Ινδονησίας υιοθέτησε νέο ποινικό κώδικα βάσει του οποίου θα τιμωρούνται οι σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, με τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να καταγγέλλουν το πισωγύρισμα στις ατομικές ελευθερίες και τη ροπή της χώρας προς τον φονταμενταλισμό.

Ο νέος ποινικός κώδικας προετοιμαζόταν επί δεκαετίες και αντικαθιστά αυτόν που ίσχυε από την εποχή της ολλανδικής αποικιοκρατίας στην Ινδονησία. Υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών.

Σύμφωνα με αυτόν, θα απαγορεύεται κάποιος να προσβάλει τον πρόεδρο και τους κρατικούς θεσμούς της Ινδονησίας αλλά και να εκφράζει απόψεις αντίθετες με την κρατική ιδεολογία. Επίσης θα απαγορεύεται τα ζευγάρια να συζούν πριν τον γάμο.

«Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να λάβουμε υπόψη μας σημαντικά ζητήματα και συζητήθηκαν διάφορες απόψεις», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιασόνα Λαόλι ενώπιον του κοινοβουλίου.

«Ωστόσο έχει έρθει η ώρα να λάβουμε μια ιστορική απόφαση για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα και να αφήσουμε πίσω μας τον αποικιοκρατικό ποινικό κώδικα τον οποίο κληρονομήσαμε» μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1949, πρόσθεσε.

Ο Άλμπερτ Άριες, εκπρόσωπος της επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης αρμόδιας για την κατάρτιση του νέου ποινικού κώδικα, επεσήμανε ότι η αλλαγή του θα προστατεύσει τον θεσμό του γάμου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι προγαμιαίες σχέσεις και οι σχέσεις εκτός γάμου θα μπορούν να καταγγέλλονται μόνο από έναν από τους δύο συζύγους, τους γονείς ή τα παιδιά του ζευγαριού, κάτι που περιορίζει την ισχύ του νόμου.

«Πηγαίνουμε προς τα πίσω»

Ο νέος ποινικός κώδικας θα ισχύει τόσο για τους Ινδονήσιους όσο και για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα, με κάποιες επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην εικόνα της Ινδονησίας ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού.

Το προσχέδιο του νέου ποινικού κώδικα είχε τη στήριξη κάποιων ισλαμικών ομάδων, σε μια χώρα που παρατηρείται άνοδος του συντηρητισμού, όμως οι επικριτές του καταγγέλλουν ότι ανατρέπει τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν μετά την πτώση το 1998 του αυταρχικού ηγέτη της Ινδονησίας Σουχάρτο.

Όπως καταγγέλλουν οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα σηματοδοτούν ένα πισωγύρισμα για την πιο πολυπληθή μουσουλμανική χώρα παγκοσμίως, η οποία ήταν γνωστή για την ανεκτικότητά της σε θέματα θρησκείας.

Οι νέοι νόμοι ενδέχεται να πλήξουν σημαντικά και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στην Ινδονησία.

«Κάνουμε βήματα προς τα πίσω (…) οι καταπιεστικοί νόμοι θα έπρεπε να καταργηθούν. Αλλά το νομοσχέδιο δείχνει ότι τα επιχειρήματα ξένων πανεπιστημιακών είναι σωστά: η δημοκρατία μας αναμφισβήτητα είναι σε παρακμή», δήλωσε ο Ουσμάν Χαμίντ διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ινδονησία.

Περίπου 100 άνθρωποι διαδήλωσαν κατά του νέου ποινικού κώδικα χθες Δευτέρα στη Τζακάρτα, κρατώντας πανό το οποίο έγραφε: «Απορρίψτε την υιοθέτηση της αναθεώρησης του ποινικού κώδικα».

Άλλη διαδήλωση κατά του νέου ποινικού κώδικα ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μπροστά από το κοινοβούλιο.

Το νομοσχέδιο πρέπει τώρα να υπογραφεί από τον πρόεδρο και θα τεθεί σε ισχύ σε τρία χρόνια.

