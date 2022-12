Υγεία - Περιβάλλον

Κέρκυρα: Νεογέννητο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Πάτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναγκαία κρίθηκε η μεταφορά του νεογνού, που δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή, σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να έχει καλύτερη ιατρική φροντίδα.

"Γέφυρα ζωής" για νεογέννητο από την Κέρκυρα στην Πάτρα. Δυνάμεις των ΕΚΑΒ έβαλαν τα δυνατά τους να κρατήσουν στη ζωή ένα βρέφος με λοίμωξη αναπνευστικού.

Το νεογέννητο είναι μόλις 40 ημερών και μεταφέρθηκε σήμερα τα ξημερώματα με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, το βρέφος διακομίστηκε από το νοσοκομείο της Κέρκυρας στην Πάτρα.

Πηγή: kerkyrasimera.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε σχολικό λεωφορείο γεμάτο παιδιά (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - 16χρονος: Η στιγμή που φεύγει από το βενζινάδικο (βίντεο ντοκουμέντο)

Κασπία: Χιλιάδες φώκιες βρέθηκαν νεκρές στις ακτές (βίντεο)