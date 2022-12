Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η αυριανή Πανσέληνος και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Αφροδίτη και ο Ερμής παραμένουν στον Τοξότη και δίνουν χαρά, όμως η αυριανή Πανσέληνος δυσκολεύει τα πράγματα" είπε η Λίτσα Πατέρα πριν τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Η αστρολόγος της εκπομπής τόνισε πως "ο Δίας θα περάσει στον Κριό, που σημαίνει ότι η επιχειρηματική δράση θα παέι πολύ καλά και ο κόσμος θα ψωνίσει".

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή "Το Πρωινό":

