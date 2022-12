Κοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων: Ρομά έβαλαν φωτιά σε κάδους (εικόνες)

Η λεωφόρος Μεσογείων είναι κλειστή στο ύψος του Νομισματοκοπείου. Ένταση στην περιοχή. Φωτιές σε κάδους και στο Μενίδι.



Κλειστό είναι το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μεσογείων, καθώς ομάδα Ρομά έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στο ύψος του Νομισματοκοπείου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη.

Οι Ρομά καίνε λάστιχα και κάδους, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Στο σημείο επικρατεί ένταση με τους συγκεντρωθέντες να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς.

Πέτρες πέταξαν και στο πυροσβετικό όχημα που προσπάθησε να προσεγγίσει στο σημείο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, φωτιές σε κάδους έχει ανάψει ομάδα Ρομά και στην οδό Κύπρου στο Μενίδι. Στο σημείο σπεύσουν αστυνομικές δυνάμεις

