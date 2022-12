Κοινωνία

Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: κλειστό το κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Μαθητικές πορείες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των πορειών για την επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας , σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας. Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορίας στην οδό Πανεπιστημίου λόγω της πορείας για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται να πραγματοποιηθούν και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας λόγω των προγραμματισμένων πορειών.

Φέτος, συμπληρώνονται 14 χρόνια από την δολοφονία του 15χρονου μαθητή από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια και κινητοποιήσεις αναμένονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Το μεσημέρι της Τρίτης, πλήθος μαθητών, συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, σε διαδήλωση για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία ανάλογα με τις συνθήκες θα πραγματοποιηθούν και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Είχε προηγηθεί συγκέντρωση στα Προπύλαια, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε πάνω από δέκα προληπτικές προσαγωγές στην πλατεία Κοραή.

Υπενθυμίζεται οτι κλειστό είναι το ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Μεσογείων, καθώς ομάδα Ρομά έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στο ύψος του Νομισματοκοπείου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη.

