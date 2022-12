Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, αλλά και την αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ αναφέρει:

Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από τις εβδομάδες 09-10 του 2022 που επικράτησε πλήρως το στέλεχος Omicron έως και τις εβδομάδες 47-48 του 2022 αναλύθηκαν γονιδιωματικά συνολικά 14.883 δείγματα.

Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη των υπο-παραλλαγών του στελέχους ΒΑ.5, την εβδομάδα 39 εμφανίστηκε η υπο-παραλλαγή ΒQ.1 και εν συνεχεία η BQ.1.1., η οποία παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υποπαραλλαγες του στελέχους ΒΑ.5

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Παρουσιάζονται τα δεδομένα για τις 4 εβδομάδες προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά (27 Νοεμβρίου 2022).

Η εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ





