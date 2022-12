Κόσμος

Τουρκία: Βουλεύτης στην ΜΕΘ από καβγά στην Βουλή (βίντεο)

Βίντεο με την ένταση που επικράτησε στο τουρκικό κοινοβούλιο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε... ρινγκ μετατράπηκε το τουρκικό κοινοβούλιο με τις μπουνιές μεταξύ των μελών του να στέλνουν στο νοσοκομείο έναν βουλευτή και μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση.

Καβγάς ξέσπασε στο τουρκικό κοινοβούλιο μεταξύ βουλευτών του ΑΚΡ και του Καλού Κόμματος (IYI), με αποτέλεσμα ένας βουλευτής του κόμματος IYI από την Τραπεζούντα, ο Χιουσείν Ορς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.



Η διαμάχη ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στην τουρκική εθνοσυνέλευση, μεταξύ του βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ζαφέρ Ισίκ, και του βουλευτή του Καλού Κόμματος, Χιουσείν Ορς. Η ένταση γιγαντώθηκε και κατέληξε σε γρονθοκοπήματα και τελικά το δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλό του ο βουλευτής του AKP φέρεται να προκάλεσε άνοιγμα στο κεφάλι του Ορς.

??#SONDAKIKA | TBMM'de milletvekilleri aras?nda yumruklu kavga c?kt?. AK Partili vekiller ile IYI Partili vekiller yumruklast?. pic.twitter.com/Dere8eI33q — ibrahim Haskologlu (@haskologlu) December 6, 2022

