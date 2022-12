Κόσμος

Βρετανία: νέα επίθεση με αυγά στον Βασιλιά Κάρολο

Ένας άνδρας συνελήφθη καθώς φέρεται να πέταξε αυγά στον Βασιλιά Κάρολο Γ'.

Ένας άνδρας συνελήφθη στη Βρετανία με την υποψία ότι πέταξε αβγά εναντίον του βασιλιά Καρόλου σήμερα, κατά τη διάρκεια του περιπάτου του, μετέδωσε το πρακτορείο PA Media, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τη σύλληψη.

Ο Κάρολος, που ανέβηκε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο μετά τον θάνατο της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, πραγματοποιούσε επίσκεψη στο Λούτον, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Τον περασμένο μήνα ένας άνδρας συνελήφθη αφού πέταξε αβγά στον Κάρολο και τη σύζυγό του Καμίλα, ενώ παρίσταντο σε μια εκδήλωση στη βόρεια Αγγλία.

