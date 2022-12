Πολιτική

Μητσοτάκης - Αναστάσιος για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας είχε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιο, στο Συνοδικό Κέντρο στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας.

Στην έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Είναι μεγάλη η χαρά όταν σας συναντώ προσωπικά κάθε φορά στην Αθήνα όταν έρχεστε και εδώ τώρα στα Τίρανα στη δική σας έδρα, για να σας συγχαρώ ακόμα μία φορά, διερμηνεύοντας -πιστεύω- τα αισθήματα του κάθε Έλληνα πολίτη για το πολύ σπουδαίο έργο το οποίο υπηρετείτε εδώ, για τριάντα και πλέον χρόνια.

Πράγματι, είστε μια γέφυρα συμφιλίωσης μεταξύ των δύο χωρών και ένα στήριγμα, ένα αποκούμπι για την Ελληνική Εθνική Μειονότητα της Αλβανίας, την οποία ήθελα να επισκεφθώ αύριο, αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν μας το επιτρέπει. Θα ανανεώσω, όμως, αυτό το ραντεβού πολύ σύντομα διότι αισθάνομαι κι εγώ την ανάγκη να βρεθώ κοντά στους ομοεθνείς μας οι οποίοι ζουν και διαπρέπουν εδώ πέρα εδώ και τόσα πολλά χρόνια και να τους παρέχουμε ως Ελληνικό Κράτος οποιαδήποτε στήριξη μπορούμε».

«Εμείς συμπληρώσαμε τριάντα χρόνια αγώνων σε αυτά τα χαρακώματα» σημείωσε ο κ. Αναστάσιος και πρόσθεσε: «Πολλές φορές με ρωτούν για τα όσα συνέβησαν αυτά τα τριάντα χρόνια εδώ και με ρωτούν τι είναι το σημαντικότερο, μιλάω για τους ναούς που χτίστηκαν, 150 ναοί, και τα άλλα ιδρύματα και η απάντησή μου είναι ότι είμαι τριάντα χρόνια κοντά με το λαό, με τον πόνο, με τη στενοχώρια, με τη θλίψη, με την απογοήτευση, με την ελπίδα του κόσμου. Είναι το πιο σημαντικό που χρειάζεται ο κόσμος. Και από την πρώτη στιγμή πρέπει να σας πω ότι σε μία εποχή με αμφίβολες διαθέσεις η Ορθόδοξη αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας ήταν εκείνη που φώναζε η θέση της Αλβανίας είναι στην Ευρώπη».





Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα θέματα που απασχολούν την Εκκλησία της Αλβανίας και διαβεβαίωσε τον Μακαριώτατο για τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης συνάντηση με εκπροσώπους της μειονοτικής οργάνωσης «Ομόνοια», κατά την οποία ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους θέματα που απασχολούν την Ελληνική Εθνική Μειονότητα.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την πορεία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη γειτονική χώρα και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι καθώς η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς υπάρχει η δυνατότητα να αντιστραφεί η αποχώρηση ελληνικών επιχειρήσεων από βαλκανικές αγορές, η οποία παρατηρήθηκε κατά την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Τονίστηκε επίσης ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία, σε πολλούς κλάδους, στην τοπική αγορά.

Το Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης.

