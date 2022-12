Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Κοριτσάκι ήπιε χλωρίνη - Οι γονείς αρνήθηκαν την θεραπεία

Χρειάστηκε η παρέμβαση εισαγγελέα για να χορηγηθεί θεραπεία στο 2χρονο κοριτσάκι.

Παραλίγο τραγωδία στην Κρήτη όταν κοριτάκι 2 ετών κατάπιε καθαριστικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του καταυλισμού των Ρομά, στα Δύο Αοράκια, όταν το 2χρονο κορίτσι κατανάλωσε αρκετή ποσότητα χλωρίνης.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το κοριτσάκι μεταφέροντάς το στο ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί έκριναν την άμεση μεταφορά της στην Παιδιατρική Κλινική καθώς χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση στην κατάστασή της ενώ επιχείρησαν να της χορηγήσουν ενδοφλέβεια θεραπεία. Η μητέρα του κοριτσιού αντέδρασε έντονα στην αγωγή που της χορηγήθηκε και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε η εισαγγελία.

Με εντολή εισαγγελέα, το παιδί πήρε κανονικά την αγωγή που χρειαζόταν και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν είναι σοβαρά στην υγεία του.

