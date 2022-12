Κοινωνία

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στα Εξάρχεια μετά την πορεία (εικόνες)

Μολότοφ και κρότου λάμψης με χημικά στα Εξάρχεια, μετά το τέλος της ειρηνικής πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ένταση επικρατεί αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από τα Εξάρχεια. Μετά το τέλος της πορείας στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, περίπου 1000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατευθύνθηκαν μέσω της οδού Μπενάκη προς τα Εξάρχεια. Στην συμβολή με την οδό Σόλωνος, έβαλαν φωτιά στο οδόστρωμα και σε κάδους.

Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών και χειρομβίδων κρότου-λάμψης.

Έξι προσαγωγές έγιναν από την αστυνομία γύρω στις 6 το απόγευμα πριν από την έναρξη της πορείας για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου κατά τη διάρκεια ελέγχων σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι άλλες δυο προσαγωγές έγιναν το μεσημέρι σε ελέγχους πριν από την συγκέντρωση των μαθητών στα Προπύλαια.

