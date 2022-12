Κοινωνία

“Κιβωτός”: εικόνες με παιδιά να δουλεύουν σκληρά μέσα σε δομή (βίντεο)

Ντοκουμέντα από τις δουλειές που αναγκάζονταν να κάνουν οι ανήλικοι στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου», όπως ο καθαρισμός στάβλων και οι αγροτικές εργασίες, αποκάλυψε ο ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Αποκλειστικές εικόνες και φωτογραφίες από τις σκληρές εργασίες, στις οποίες υποχρεούνταν να επιδίδονται τα παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου» έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Τα παιδιά έπρεπε να καθαρίζουν τους στάβλους με τα ζώα που διατηρούσε η δομή, να τσουβαλιάζουν την κοπριά, την οποία έδιναν σε κατάστημα με λιπάσματα, αλλά και να κουβαλούν στους ώμους τους μπάλες με τριφύλλι και σακιά με ζωοτροφές.

Κάποια παιδιά, με κοφτερά μαχαίρια, έπρεπε να μάθουν να σφάζουν και να βγάζουν το τομάρι από τα σφαχτά.

Στα χωράφια και στους κήπους της κάθε δομής, το τσάπισμα και το πότισμα ήταν, σχεδόν σε καθημερινή βάση, στο σκληρό πρόγραμμα των «φιλοξενούμενων». Αυτές ήταν οι δουλειές για τα «μεγάλα παιδιά» της δομής, που πήγαιναν στο λύκειο.

Τα μικρότερα και τα «μεσαία», όπως τα αποκαλούσαν οι παιδαγωγοί, δηλαδή τα παιδιά που πήγαιναν δημοτικό και γυμνάσιο, έκαναν τις πιο ελαφριές δουλειές: ξεσκόνιζαν τους εσωτερικούς χώρους, μάζευαν την λάντζα της κουζίνας και βοηθούσαν στις αποθήκες.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 πρώην τρόφιμος σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», «Ποια μαθητεία; Όχι. Όχι, δεν γινόταν για να μάθουμε, γινόταν καθαρά επειδή έπρεπε κάποιος να τα κάνει και τα ανέθεταν σε εμάς. Μετά το σχολείο έπρεπε να δουλεύει κάθε παιδί από δύο μέχρι πέντε - έξι ώρες».

Μάλιστα, με έγγραφο που είχε φτάσει από τα κεντρικά γραφεία της «Κιβωτού» στις δομές της περιφέρειας, τα παιδιά έπρεπε να εργάζονται τουλάχιστον από τις 15:00 έως και τις 17:00 κάθε μέρα. Όσα αρνιούνταν, θα είχαν συνέπεια, όπως είχαν «βαφτίσει» την τιμωρία.

Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες, όπως προβλήθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

