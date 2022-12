Κοινωνία

16χρονος: Επεισόδια στο Ζεφύρι και στο Μενίδι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση επικρατεί το βράδυ της Τρίτης σε περιοχές με έντονη παρουσία Ρομά, που διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό στο κεφάλι από αστυνομικό και τον τραυματισμό του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη.

Τεταμένο είναι το κλίμα ανάμεσα σε Ρομά και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τον πυροβολισμό 16χρονου στην Θεσσαλονίκη και τον τραυματισμό του στο κεφάλι, από το όπλο αστυνομικού.

Νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης, στον απόηχο των έντασης και των πυροβολισμών κατά αστυνομικών στην Θεσσαλονίκη, έκλεισε η Περιφερειακή Αιγάλεω, εξαιτίας διαμαρτυρίας από Ρομά.

Ένταση επικρατεί και στην περιοχή Αυλίζα Αχαρνών.

Ομάδες νεαρών Ρομά, σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν ανάψει φωτιές στην περιοχή και πραγματοποιούν επιθέσεις με πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν 2 τραυματίες αστυνομικοί.

Οδοφράγματα με φωτιές σε κάδους σκουπιδιών έχουν στηθεί και στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης στο Ζεφύρι, ενώ κλειστή είναι και η Λεωφόρος ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες - θάνατος μαθητή: Θρήνος στην κηδεία του Βασίλη (εικόνες)

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Επεισόδια στα Εξάρχεια μετά την πορεία (εικόνες)

Καβάλα - Εξαφάνιση 3χρονου: Πού εντοπίστηκε το παιδί και γιατί συνελήφθη η μητέρα του