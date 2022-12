Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 - Μαρόκο: Τρελά πανηγύρια για την ιστορική πρόκριση (εικόνες)

Από τον αγωνιστικό χώρο άρχισαν οι πανηγυρισμοί που εξαπλώθηκαν σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου υπάρχουν Μαροκινοί.

Ούτε οι ίδιοι οι Μαροκινοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι απέκλεισαν την Ισπανία και πήραν την πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ με το «σπαθί» τους.

Επικρατώντας των Ισπανών με 3-0 στα πέναλτι, η ομάδα του Μαρόκου πήρε άξια το εισιτήριο για τους «8» στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι ποδοσφαιριστές ευχαρίστησαν τον κόσμο και το Θεό μέσα στο γήπεδο κι άρχισαν να ξεχύνονται στους δρόμους φωνάζοντας, τραγουδώντας και πανηγυρίζοντας για τη μεγάλη τους νίκη.

Από την Ντόχα, το Παρίσι, αλλά και τη Ραμπάτ μέχρι την Ολλανδία, όπου σημειώθηκαν και επεισόδια, οι Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την πρόκρισή τους, σαν να είχαν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Επεισόδια στην Ολλανδία

Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει σε πολλές πόλεις της Ολλανδίας το απόγευμα της Τρίτης. Η ολλανδική αστυνομία ανέφερε πως προέβη σε εκκενώσεις σε δύο διαφορετικές περιοχές στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ, μετά από χρήση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών. Στη δε Χάγη, η αστυνομία τόνισε πως συνέλαβε τρία άτομα, ζητώντας από οπαδούς να καθαρίσουν έναν δρόμο σε μια περιοχή της εργατικής τάξης.

«Υπήρξε σωρεία αδικημάτων από πολλούς νεαρούς. Μερικοί χορεύουν πάνω σε αυτοκίνητα και ρίχνουν βαριά πυροτεχνήματα, ενίοτε στοχεύοντας υπηρεσίες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως τραμ και λεωφορεία», ανέφερε η αστυνομία του Άμστερνταμ στο Twitter, συμπληρώνοντας πως: «Ζητάμε απ’ τους ταραχοποιούς να πάνε σπίτι τους και να συνεχίσουν να γιορτάζουν ήσυχα εκεί».

Στο Ρότερνταμ, η αστυνομία διέλυσε «...μια ομάδα ταραχοποιών» που είχαν συγκεντρωθεί σε μια πλατεία. «Υπάρχει πολύς κόσμος στο κέντρο του Ρότερνταμ μετά τη νίκη του Μαρόκου. Η κυκλοφορία έχει σταματήσει σε πολλά σημεία», ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές της πόλης, καλώντας τον κόσμο να αποφύγει το κέντρο του Ρότερνταμ.

