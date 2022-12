Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Οργανισμός Τραμπ ένοχος για φορολογικές απάτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταγγείλει «κυνήγι μαγισσών» από τους Δημοκρατικούς εναντίον του.



Δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε χθες Τρίτη ένοχο για φοροδιαφυγή τον επιχειρηματικό όμιλο του Ντόναλντ Τραμπ (Trump Organization) και η ανακοίνωση της ποινής αναμένεται στις 13 Ιανουαρίου. Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ήταν κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Ο γενικός εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ ανακοίνωσε πως το δικαστήριο έκρινε ένοχες δύο εταιρείες του Οργανισμού, την Trump Corporation και την Trump Payroll Corporation, για φορολογικές απάτες που αφορούν περίοδο 13 ετών, ιδίως σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις κορυφαίων στελεχών με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων.

«Στο Μανχάταν καμιά εταιρεία δεν είναι υπεράνω του νόμου», τόνισε ο Μπραγκ, υπογραμμίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ καταδικάζεται ποινικά.

Για την ίδια υπόθεση, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του Οργανισμού Τραμπ, ο Άλεν Βάισελμπεργκ, είχε ομολογήσει την ενοχή του για 15 κατηγορίες απάτης και φοροδιαφυγής που αφορούσαν αδήλωτα εισοδήματα 1,76 εκατ. δολαρίων την περίοδο 2005-2021.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταγγείλει «κυνήγι μαγισσών» από τους Δημοκρατικούς εναντίον του.

Ο μεγιστάνας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2024.

