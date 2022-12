Κοινωνία

16χρονος - Κούγιας: Οι όροι για να αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού και οι “κλαρινογαμπροί” (βίντεο)

Τι είπε ο γνωστός ποινικολόγος για το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού που φέρεται να πυροβόλησε τον 16χρονο.

Ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το ενδεχόμενο να αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Αρχικά ο κ. Κούγιας ευχήθηκε ο 16χρονος να ξεπεράσει τον κίνδυνο, καθώς όπως σημείωσε η ανθρώπινη ζωή είναι το πιο σημαντικό, τονίζοντας ότι τα υπόλοιπα είναι θέματα δικαιοσύνης

Όπως αποκάλυψε του τηλεφώνησαν θεσμικοί παράγοντες, η οικογένεια του αστυνομικού και οι συνδικαλιστικοί φορείς αστυνομικών της Θεσσαλονίκης προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπιση του 32χρονου.

«Ζήτησα να διαβάσω την δικογραφία και να γνωρίσω τον κατηγορούμενο» είπε ο κ. Κούγιας ο οποίος τόνισε ότι αυτά τα δυο για τον ίδιο είναι βασικά προκειμένου να αναλάβει την υπεράσπιση κάποιου.

«Δεν έχω καν διαβάσει την δικογραφία και δεν τον έχω συναντήσει», ξεκαθάρισε ο κ. Κούγιας αναφέροντας ότι αφού γίνουν αυτά μετά θα αποφασίσει αν θα αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού.

Ωστόσο, όπως είπε όλοι μιλούν για έναν καλοκάγαθο άνθρωπο, ο οποίος έχει και δυο μικρά παιδιά 4 και 7 ετών.

Στην συνέχεια είπε ότι θέλει να παρακαλέσει κάποιους «κλαρινογαμπρούς» συναδέλφους του όπως τους χαρακτήρισε που βγαίνουν χωρίς να έχουν διαβάσει την δικογραφία και δεν γνωρίζουν καν τον κατηγορούμενο να είναι πολύ προσεκτικοί.

