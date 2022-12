Κοινωνία

16χρονος - Μενίδι: Ρομά πυροβόλησαν στο κεφάλι τον διοικητή της ΟΠΚΕ

Ο αστυνομκός, που πυροβολήθηκε στο κεφάλι, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Συνολικά τραυματίστηκαν 10 αστυνομικοί. Συλλήψεις σε Μενίδι και Εξάρχεια.



Οργή επικρατεί στις τάξεις των Ρομά με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου στην Θεσσαλονίκη από όπλο αστυνομικού κατά την διάρκεια καταδίωξης, με επεισόδια να σημειώνοντας σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και στη Αθήνα, σε Μενίδι και Ζεφύρι, το βράδυ της Τρίτης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή Αύλιζα στο Μενίδι έπεσαν και πυροβολισμοί όταν έφτασε η ομάδα ΟΠΚΕ Αθηνών στην περιοχή για να γίνει επιχείρηση, καθώς Ρομά είχαν στήσει οδοφράγματα και έκαιγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.





Κατά την διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα από τον καταυλισμό, από τους οποίους τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο ο διοικητής της ομάδας ΟΠΚΕ Αθηνών. Ο αστυνόμος είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών.



Η κατάσταση της υγείας του διοικητή της ΟΠΚΕ είναι κρίσιμη, καθώς τα σκάγια τον βρήκαν στο πρόσωπο.





Από τους πυροβολισμούς φέρεται να τραυματίστηκε ακόμα ένας αστυνομικός, της ίδιας ομάδας. Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν με υπηρεσιακά αυτοκίνητα κατευθείαν στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.



Από τα σκάγια, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν άλλοι δύο αστυνομικοί οι οποίοι, ωστόσο, δεν διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί προσώρησαν σε 7 συλλήψεις. Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 10 αστυνομικοί. Οι 6 από σκάγια οι 4 από πέτρες.

Κανονικά διεξάγεται, πλέον, η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Αιγάλεω, καθώς συνεργείο απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα ογκώδη αντικείμενα που έριξαν χθες το βράδυ ρομά κατά τη διάρκεια επεισοδίων με αστυνομικές δυνάμεις. Συλλήψεις και στα Εξάρχεια

Σε 21 προσαγωγές ατόμων προχώρησε χθες η ΕΛ.ΑΣ, κατά την διάρκεια των επεισοδίων που έγιναν το βράδυ στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας για τα 14 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ από τις 21 προσαγωγές οι 9 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Επιπρόσθετα κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν ελαφρά 3 αστυνομικοί.

