“Καλάθι του νοικοκυριού”: Μειώσεις σε 154 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Σήμερα οι ανακοινώσεις για τις νέες τιμές. Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.



Νέες τιμές για το «καλάθι του νοικοκυριού» που εφαρμόζεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ εδώ και κάποιες εβδομάδες αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης.

Εν τω μεταξύ. ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα ανακοινώσει, σήμερα στις 12:00, το εορταστικό καλάθι και το "Καλάθι του Αη Βασίλη".

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι «6η εβδομάδα ''Καλαθιού'' και οι μειώσεις συνεχίζονται», τονίζοντας έτσι τα οφέλη που έχει φέρει για τους καταναλωτές το συγκεκριμένο μέτρο. Μάλιστα, συμπλήρωσε: «Από τα 816 προϊόντα σε 16 αλυσίδες, 70 είχαν αύξηση (9%), 154 μείωση (19%) και τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια (72%)».

«Σήμερα μπαίνουμε στην 6η εβδομάδα λειτουργίας στο «καλάθι του νοικοκυριού». Για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, στα δύο τρίτα των προϊόντων έχουμε σταθερές τιμές. Από τα 816 προϊόντα, τα 70 είχαν αύξηση (9%), τα 154 μείωση (19%) και τα υπόλοιπα παραμένουν σταθερά (72%), αν συνυπολογίσετε ότι αυτό το μήνα είχαμε και 10% πληθωρισμό. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε τα 128 ευρώ που στοίχιζε το καλάθι την πρώτη εβδομάδα να έχουν γίνει σήμερα 140 ευρώ, ενώ τώρα είναι 100 ευρώ. Άρα, το καλάθι λειτουργεί και θέλω να ευχαριστήσω τους καταναλωτές γιατί ο λόγος που λειτουργεί είναι γιατί οι καταναλωτές το προτιμούν. Την επόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιήσουμε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο και θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία πολύ αναλυτικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος αγοράζει τα προϊόντα του καλαθιού σε ετήσια βάση κερδίζει 1,5 μισθό. Μιλάμε για τεράστιο νούμερο», δήλωσε στο OPEN το πρωί της Τετάρτης ο Άδωνις Γεωργιάδης..

«Σε σύνολο αξίας καλαθιού έχουμε σημειώσει νέα χαμηλότερα ρεκόρ! Αύριο τα αναλυτικά στοιχεία και η σειρά», τόνισε στην ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

