Συντάξεις - Επιδόματα: Πληρωμές νωρίτερα, λόγω Εορτών

Οι ημερομηνίες για όλες τις προγραμματισμένες και έκτακτες πληρωμές από ΕΦΚΑ και ΟΠΕΚΑ. Πόσοι και γιατί θα λάβουν αυξήσεις στις συντάξεις. Τι ισχύει για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και οικογενειακό επίδομα.

Για την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα έχουν προγραμματιστεί οι περισσότερες τακτικές αλλά και έκτακτες πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΠΕΚΑ, καθώς η αύξηση στις τιμές της ενέργειας και οι μεγάλες ανατιμήσεις σε καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα καθιστά αναγκαία την στήριξη των πολιτών, ιδιαίτερα τις γιορτινές ημέρες όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Έτσι, ο ΕΦΚΑ προγραμματίζει την τακτικές πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου για το τριήμερο 21 με 23 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα έχει καταβληθεί τόσο η έκτακτη επιδότηση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, όσο και η επιπλέον παροχή για τους δικαιούχους Επιδομάτων όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα παιδιού, τα αναπηρικά επιδόματα καθώς και η παροχή προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Μάλιστα, στον ΟΠΕΚΑ προετοιμάζονται, εκτός από τις έκτακτες, επιπλέον καταβολές, να πληρώσουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου και τα τακτικά επιδόματα στο σύνολο των δικαιούχων, που κατά κανόνα πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.

Να σημειωθεί, όπως αναφέρει το Euro2day.gr, ότι στις συντάξεις Ιανουαρίου δεν θα περιληφθεί η αύξηση κατά 7,75%, η οποία θα δοθεί, συνολικά, με τις συντάξεις Φεβρουαρίου, που θα καταβληθούν τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου 2023. Θα δοθεί όμως, σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους η αύξηση που προκύπτει από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και η δόση, από την αναδρομική εφαρμογή των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης για συντάξεις με χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο από 30 έτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔEΗ.

Μια μέρα μετά, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και ΔΗΜΟΣΙΟ που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9 ενώ την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις σε όσους ο ΑΜΚΑ τελειώνει σε 0,2,4,6,8.

Στις συντάξεις Ιανουαρίου, θα φανούν και οι πρώτες αυξήσεις, σε 912.644 συνταξιούχους, λόγω την κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Πρόκειται για αυτούς με ετήσιο εισόδημα από συντάξιμες αποδοχές, άνω των 12.000 ευρώ, με το όφελος να υπολογίζεται μεταξύ 1 και 6 ευρώ το μήνα, για μηνιαία έσοδα από 1.000 έως 1.500 ευρώ. Αυξημένες θα είναι επίσης, 231.655 συντάξεις, λόγω της τέταρτης (επί συνόλου 5) δόσης από τα αναδρομικά για τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης που θεσμοθετήθηκαν με το «νόμο Βρούτση», σε συνταξιούχους με πάνω από 30 έτη ασφάλισης.

Πιθανότατα στις 20 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί σε 1,2 εκατ. συνταξιούχους με εισόδημα έως 800 ευρώ το μήνα, και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, εκτιμάται ότι θα δοθεί και η ενίσχυση στους 226.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή που έγινε από τον ΟΠΕΚΑ, το Νοέμβριο. Να σημειωθεί ότι, βάσει του αρχικού σχεδιασμού, θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, οι πληρωμές όσο για το επιπλέον έκτακτο ποσό, όσο και το τακτικό, μηνιαίο ποσό, που συνήθως, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη, μαζί με όλα τα επιδόματα. Στην πράξη, στον ΟΠΕΚΑ προετοιμάζονται για την ταυτόχρονη πληρωμή, κατά την ίδια ημερομηνία και της μιάμιση δόσης από τα επιδόματα παιδιού σε περισσότερους από 785.000 δικαιούχους, όσο και για τις υπόλοιπες τακτικές παροχές του ΟΠΕΚΑ.

